The Rasmus Finlandia, Eurovision 2022/ Jezebel, a 20 anni dal successo più grande

The Rasmus a Eurovision 2022 per la Finlandia: “Jezebel” sarà un’occasione di rilancio

La partecipazione a Eurovision 2022 rappresenta spesso una vetrina importante per giovani che fino a quel momento erano poco conosciuti, come è stato il caso un anno fa dei Maneskin, che hanno ottenuto un trionfo per molti inaspettato. Non mancano però le eccezioni: una di queste è rappresentata dai The Rasmus, che nell’edizione 2022 rappresentano la Finlandia con il brano “Jezebel“.

La band, infatti, quasi vent’anni fa ha ottenuto grande popolarità con un brano che è ancora oggi apprezzatissimo e tra i più scaricati su Spotify: “In The Shadows“. Non si tratta di un dato di poco conto, visto che all’uscita del brano la piattaforma non era ancora disponibile.

The Rasmus fuori dal podio all’Eurovision 2022?

Partecipare a una kermesse importante come Eurovision 2022 rappresenta quindi un’occasione per rilanciarsi per i The Rasmus, oltre che per farsi conoscere da chi non aveva avuto modo di vivere in prima persona i trionfi del passato. Difficile pensare che la band della Finlandia possa piazzarsi tra le prime posizioni, ma il pubblico ha dimostrato di gradire il loro brano.

Non è stato un caso che una settimana fa la band ne abbia approfittato per presentarsi in piazza a Torino per esibirsi con il loro brano più celebre. La risposta è stata più che positiva, anche sui social, oltre che su Spotify.

