The Resident 2/ Anticipazioni 14 luglio: al via la seconda stagione del medical drama

THE RESIDENT 2, LA SERIE TV: TRAMA E PROTAGONISTI

The Resident 2 sbarca sul piccolo schermo di Rai 1 nella prima serata di oggi, martedì 14 luglio 2020. Andranno in onda i primi tre episodi, in prima Tv per le reti in chiaro, dal titolo “La morte prima del disonore“, “Il principe e il povero” e “Tre parole“. Dove siamo rimasti? Abbiamo lasciato Nic in grave difficoltà. L’infermiera infatti ha scoperto che la dottoressa Hunter ha abusato del suo ruolo per sfruttare i pazienti malati di cancro e guadagnarci su un bel po’ di soldi. Purtroppo per Nic (Emily VanCamp), la Hunter ha dimostrato di essere sempre un passo avanti ed è riuscita a far ricadere la colpa su di lei per la morte di una giovane paziente terminale. La seconda stagione riprenderà quindi da qui, anche se i protagonisti dovranno fare i conti con una nuova sfida: una compagnia farmaceutica, la Quovadis, usa attrezzature medicali senza avere alcun permesso. Il team però dovrà tenere anche sotto controllo il dottor Bell (Bruce Greenwood), sempre più pericoloso. Ovviamente ci sarà anche da approfondire la sottotraccia romancia, soprattutto per quanto riguarda Nic e Conrad (Matt Czuchry). Fra i due a quanto pare le cose procederanno in modo positivo, mentre Devon (Manish Dayal) dovrà far fronte a qualche ostacolo provocato dall’arrivo della dottoressa Lynn, una donna intelligente quanto affascinante. Purtroppo è anche una delle rappresentanti della Quovadis.

Per quanto riguarda il cast, ritroveremo inoltre Shaunette Renée Wilson nei panni della dottoressa Okafor e Tasso Feldman in quelli del dottor Irving Feldman. Malcolm-Jamal Warner riprenderà il ruolo del dottor Austin, mentre Glenn Morshower sarà ancora il padre di Conrad, Marshall Winthrop. Dato che i due attori hanno ottenuto il ruolo di regular, potremo contare su una presenza maggiore nei nuovi episodi. Situazione inversa invece per Melina Kanakaredes, ovvero la Hunter: dopo averla vista fra i personaggi principali del primo capitolo, in questa nuova traccia comparirà solo come guest star. Non mancano le new entry: oltre all’attrice Jenna Dewan per il personaggio di Julian Lynn, troveremo anche Jane Leeves per quello di Kitt Voss, un nuovo chirurgo ortopedico che farà parte dell’ospedale.

THE RESIDENT 2, ANTICIPAZIONI DEL 14 LUGLIO 2020

EPISODIO 1, “LA MORTE PRIMA DEL DISONORE” – Un blackout richiede allo staff medico di curare i pazienti senza l’aiuto della tecnologia. Bell ordina all’equipe di non accettare più nuovi pazienti, mentre Devon e Conrad decidono di disobbedire all’ordine per salvare la vita di un bambino. Intanto, Austin e Mina eseguono un intervento al cuore.

EPISODIO 2, “IL PRINCIPE E IL POVERO” – Bell inizia ad essere sempre più frustrato dalla presenza del padre di Conrad. Quest’ultimo infatti è un alleato del nuovo Presidente del Consiglio ed entrambi chiedono il contributo del giovane medico per discutere delle spese ospedaliere.

EPISODIO 3, “TRE PAROLE” – Nic e Conrad si occupano di una copia di sposi, ricoverati in ospedale con dei sintomi misteriosi. Nel frattempo, Bell e Marshall partono insieme per un viaggio di lavoro, mentre Mina avverte AJ perchè accetti una richiesta di Bell, ma il medico decide di rifiutare.



