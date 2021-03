The Resident 2/ Anticipazioni episodi oggi 12 marzo: Conrad geloso, Mina abbandonata

The Resident 2, anticipazioni episodi oggi, 12 marzo

Contatto d’emergenza e Apparsi dal nulla, sono questi i due episodi in onda oggi con i quali The Resident 2 riparte dopo la pausa di Sanremo 2021 della settimana scorsa. Il medical drama con protagonista Emily VanCamp torna in onda in coppia con The Good Doctor 4 e se la serie con Freddie Higmore aprirà le danze a partire dalle 21.10 circa, Nic e Conrad lo faranno dalle 22.00 con due nuovi episodi ad un passo dal gran finale. Per loro si sta avvicinando la parola fine e, a quel punto, sembra che anche The Good Doctor 4 esaurirà la sua corsa dando appuntamento a tutti ai prossimi mesi, sarà davvero così? Al momento non conosciamo ancora i dettagli della programmazione dei due medical drama ma quello che è certo è che questa sera i fan continueranno a combattere con i macchinari che tanto scompiglio e problemi stanno creando al Chastain.

Julia Booth salva?

Nel primo dei due episodi di The Resident in onda oggi, 12 marzo, dal titolo Contatto d’emergenza, finalmente scopriamo cosa è accaduto a Julian Booth (Jenna Dewan) dopo aver rivelato i dettagli sulla frode della QuoVadis. Marshall Winthrop ha deciso di lasciare la guida del Chastain per assumere quella dell’azienda aiutando Julian a smascherare e riabilitare altre aziende corrotte del settore mentre Brett, l’ex marito di Kit viene ricoverato in gravi condizioni, mettendo la nostra dottoressa in crisi. Conrad e Alec si occupano di Valerie, un’atleta con speranze olimpiche, che si accorge che la sua situazione è molto particolare.

AJ lascia Mina da sola ma…

A seguire, in Apparsi dal nulla, ad Atlanta arriva una tempesta di neve e mentre AJ rimane bloccato sulla strada per raggiungere l’ospedale Mina capisce che dovrà occuparsi di un uomo in arresto cardiaco e in ipotermia da sola. Nic e Conrad non riescono a trovare un accordo su come gestire una paziente con un ordine di non rianimare e molto dipende dalla gelosia del nostro dottore nei confronti di Alec che sembra provare qualcosa per l’infermiera, troveranno alla fine un punto d’accordo e un modo per chiarirsi?

