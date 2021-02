The Resident 2/ Anticipazioni episodi oggi 19 febbraio: Mina in crisi

The Resident 2, anticipazioni episodi oggi, 19 febbraio

Per i nostri protagonisti è arrivato il momento di festeggiare San Valentino e le anticipazioni dei nuovi episodi di The Resident 2 parlano ancora di come sarà possibile farlo dopo quello che sta succedendo in corsia e non solo. L’appuntamento con i nuovi episodi ancora inediti in chiaro del medical drama con Emily VaCamp, è fissato per le 22.00 di oggi, 19 febbraio, subito dopo il singolo episodio di The Good Doctor 4. Presto anche The Resident dovrà fermarsi ma, fino ad allora, i fan potranno godersi due nuovi episodi ovvero il numero 14 e il numero 15. Nel primo, dal titolo ‘Stupidaggini in nome del sess0’, i dottori del Chastain saranno alle prese con il giorno di San Valentino e questo significa che qualcuno avrà a che fare con una serata romantica mentre qualcuno dovrà cercare il coraggio di rivelare i propri sentimenti.

Mina in crisi chiama la madre ma…

Nel secondo episodio, invece, Mina è decisa ad aiutare una sua amica e per questo deciderà di chiamare sua madre nonostante il pessimo rapporto che da sempre sono chiamate a gestire. Intanto, torna al Chastain un piccolo paziente e anche questa volta i dottori dovranno fare i conti con il fatto che dentro di lui è stato impiantato un dispositivo della Quo Vadis. Nic e Conrad si incontrano con Henry per vedere come sta e otano un livido sul braccio e chiedono a Zoey se ha un nuovo fidanzato. Nel frattempo, Mina e sua madre parlano di Adaku ed è proprio lei che le dice che ha bisogno di parlare con la sua amica di una mastectomia ed è contenta di aiutarla. Intanto, il paziente di Devin ha complicazioni e deve essere portato di corsa in chirurgia. I suoi esami dicevano che aveva un’appendicectomia ma dopo aver esaminato le scansioni ha ancora un’appendice mentre le cose peggiorano di ora in ora.

Devon ha a che fare con un paziente “doppio”

Proprio per questo, Devon non riesce a capire cosa c’è che non va nel suo paziente e così chiama il suo contatto di emergenza, suo fratello, ma il cellulare squilla accanto al letto del paziente. A quel punto le cose si fanno ancora più confuse e sconvolgenti, cosa nasconde? Infine, in The Resident 2 di questa sera, Mina e la madre tornano a discutere e ancora una volta il loro incontro finisce con uno scontro e così la nostra dottoressa si nasconde in sala operatoria per piangere da sola. In quel momento arriva AJ che entra e si piazza davanti a lei che subito rivela di pensare sempre che sarà diverso quando vedrà sua madre ma alla fine non lo è mai e così Aj la consola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA