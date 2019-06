THE RESIDENT/ Anticipazioni 25 giugno 2019: Bell masconde qualcosa

THE RESIDENT: LA TRAMA DELLA SERIE TV

Al via su Rai 1 la serie tv The Resident in prima tv assoluta, nel prime time di oggi, martedì 25 giugno 2019. Un medical drama creato a sei mani da Amy Holden Jones, Roshan Sethi e Hayley Schore, per un totale di 14 episodi. Andranno in onda i primi tre episodi, intitolati “Primo giorno“, “Indipendence Day” e “Compagni d’armi“. La trama ci introdurrà nel Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, dove lo specializzando Conrad Hawkins, intepretato da Matt Czuchry, dovrà guidare il suo primo tirocinante verso la professione medica. Dotato di un forte intuito e dai metodi anticonvenzionali, il protagonista si farà così il primo nemico, in grado di ostacolare il suo modus operandi. La genialità di Conrad non è solo oggetto di ammirazione da parte dei colleghi, ma anche di timore. Fra questi il dottor Randolph Bell, il primario di Chirurgia interpretato da Bruce Greenwood, a causa della forte minaccia che Conrad rappresenta per i finanziamenti e la fama già ottenuta dalla struttura ospedaliera. Il primario tuttavia sarà costretto ad ammettere che sarà proprio lui in prima persona a gettare un’ombra sull’ospedale, a causa di un forte tremore alle mani che influenza la sua capacità di operare e che provocherà diverse morti fra i pazienti. A complicare ulteriormente la situazione sarà la presenza di Nicolette Nevin, conosciuta come Nic e dietro cui troviamo il volto di Emily VanCamp. Si tratta di un’infermiera con cui Conrad ha avuto una relazione in passato e che suscita in lui ancora una forte passione. A completare il cast principale sarà Devon Pravesh, il personaggio dell’attore Manish Dayal che come tirocinante del protagonista metterà in dubbio i metodi ruvidi del suo neo mentore. Ad ostacolare i tre ragazzi sarà inoltre Mina Okafor, interpretata da Shaunette Renée Wilson e dottoressa che non farà mistero della sua ostilità. L’ospedale nasconde tuttavia numerosi segreti che riguardano lo staff più longevo dell’ospedale, come il vizio della dottoressa Lane Hunter di somministrare dosi troppo alte di chemioterapia ai suoi pazienti, provocandone la morte solo per amore del denaro. Il suo personaggio verrà interpretato da melina Kanakarades, mentre il cast è completato anche da Claire Thorpe, interpretata da Merrin Dungey e CEO della struttura; il dottor AJ Austin (Malcolm-Jamal Warner), ovvero il chirurgo cardiotoracico che con la sua arroganza metterà in crisi il rapporto con i colleghi; Marshall Winthrop (Glenn Morshower), il padre di Conrad nonché Presidente del Consiglio di amministrazione ed infine la dottoressa Kitt Voss (Jane Leeves), un nuovo chirurgo del reparto Ortopedia.

THE RESIDENT: ANTICIPAZIONI DEL 25 GIUGNO

EPISODIO 1, “PRIMO GIORNO” – Durante un intervento di appendicectomia, il capo chirurgo Bell reciderà l’arteria del paziente a causa di un forte tremore alla mano sinistra. L’incidente verrà però coperto dal resto dello staff. Non è comunque il primo, tanto che il medico si è guadagnato un nomignolo funereo proprio per la sua abitudine a creare complicazioni sul tavolo operatorio. Intanto, Devon inizia il suo primo giorno come tirocinante e viene assegnato a Conrad, uno specializzando del terzo anno con cui avrà difficoltà a lavorare. In seguito, Conrad scoprirà che una novellina sta usando una procedura avanzata e sperimentale all’insaputa dei pazienti.

EPISODIO 2, “INDIPENDENCE DAY” – Conrad viene invitato in una scuola per parlare dei suoi percorsi in Medicina, quando un giovane insegnante affetto da malattie cardiache sviene all’improvviso. Intanto, un membro del Congresso collassa durante una battuta di caccia e spara accidentalmente ad uno dei finanziatori dell’ospedale. Conrad invece sarà costretto a lasciare Devon da solo durante un turno al reparto d’emergenza, mentre Lane si ritroverà a mettere a tacere le preoccupazioni di Nic e Devon su Lily e deciderà di scaricarla.

EPISODIO 3, “COMPAGNI D’ARMI” – L’ospedale sta tenendo un incontro con una consulente che possa migliorare il fatturato interno. La sua presenza provoca però un forte contrasto con il resto dello staff. Randolph cerca invece di nascondere ancora il suo problema alle mani, ma indagherà comunque il problema con un collega, alla ricerca di un consiglio utile. Nel frattempo, Conrad e Devon si occupano di un paramedico a cui verrà diagnosticato un sarcoma. Visto che la donna non è coperta dall’assicurazione, i due decideranno di cercare comunque dei medici disposti ad operarla, andando contro le regole dell’ospedale. In seguito, Conrad riceve delle pressioni da un chirurgo di sua conoscenza, Jude Silva, perché entri di nuovo nell’esercito.



