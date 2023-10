The Reunion/ Anticipazioni prima puntata 11 ottobre 2023: si ritorna indietro di 25 anni e Vinca…

The Reunion, anticipazioni prima puntata 12 ottobre 2023

La miniserie thriller francese, The Reunion, torna con la seconda e ultima puntata, in onda questa sera 11 ottobre, in prima serata su Rai 2. La serie è composta da sei episodi di produzione europea, frutto della collaborazione tra Rai, France Television e ZDF. La narrazione è un adattamento del romanzo di Guillaume Musso La Ragazza e la Notte.

Il protagonista è un scrittore Thomas, che dopo anni, rincontra i suoi amici del liceo con i quali nasconde un terribile segreto. Sullo sfondo la scomparsa misteriosa di una ragazza Vinca, che aveva una relazione con un professore. Una serie che gioca tra passato e presente intrecciando intrighi e segreti torbidi.

Anticipazioni The Reunion seconda puntata: episodio 3 e 4

Nel terzo episodio Fanny ammette che Vinca le chiese di fare delle foto per poi ricattare Richard. Nel frattempo, viene rapita Francis e una delle figlie di Max viene rapita dai russi. Pianelli, invece, dopo le rivelazioni sui corpi murati nella scuola, scopre che Ahmed è morto. Proprio lui sospetta di Fanny, ma dove sarà adesso?

Nel quarto episodio Max non riesce a trattenersi più e, dopo un crollo emotivo, confessa tutto ad Annabelle. Francis, che era stata rapita, viene torturata e picchiata da un uomo mascherato la cui identità e un mistero. Nel frattempo Thomas scopre una casa molto particolare che sembra riconducibile a Francis. Lo scrittore scopre, poi, una somiglianza sospetta tra Fanny e Vinca.

Anticipazioni The Reunion seconda puntata: episodio 5 e 6

Nel quinto episodio Thomas subisce un grave lutto: il padre viene a mancare e suo fratello finisce in coma. Disperato, lo scrittore si rivolge ad Annabelle che, a sua volta, lo invita a parlare con Fanny che può fargli scoprire la verità. Così conosce la vera Alexis e…

Nel sesto e ultimo episodio della serie, si ritorna indietro di circa 25 anni vedendo tutto quello che è accaduto dal punto di vista di Vinca. Nel presente però sta accadendo qualcosa di terribile; Annabelle si scontra con DeVille che impugna una pistola. Cosa accadrà?











