The Rookie 5, anticipazioni 22 dicembre 2023/ La squadra indaga su una guerra tra bande in città

The Rookie 5, anticipazioni: la squadra indaga su una macabra scoperta

Questa sera torna in onda The Rookie 5, la serie di genere drammatico e poliziesco in onda in prima serata su Rai2. John Nolan, interpretato da Nathan Fillion, veste i panni del protagonista che, da matricola della polizia di Los Angeles, è ormai diventato a tutti gli effetti un esperto del settore ed è pronto ad insegnare alle nuove generazioni il suo lavoro. La serie alterna momenti d’azione, con gli avvenimenti principali che coinvolgono la squadra nei casi e nelle indagini, alle storie personali dei protagonisti, che fanno da vero e proprio filo conduttore alla narrazione.

Come in ogni puntata, anche questa sera, venerdì 22 dicembre 2023, vanno in onda due episodi. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il primo è il 5×11 ed è intitolato Cattive vibrazioni. La squadra va incontro ad una macabra quanto inspiegabile scoperta: vengono infatti ritrovati alcuni cadaveri murati in uno stabile abbandonato, ed appare evidente che è in corso una guerra tra bande guidata da Elijah Stone. Intanto, Tim sostituisce l’allenatore della squadra di baseball del nipote Tyler. Non se la passa bene Bailey, che ha affittato la sua casa, ma che non sa come gestire gli anziani che non le stanno pagando l’affitto.

The Rookie 5, anticipazioni e dove vederlo in tv e in streaming

Il secondo episodio della nuova puntata di The Rookie 5, il 5×12, è intitolato Presagio di morte. Grey incarica Nolan e Celina di scortare Oscar Hutchinson, una vecchia conoscenza di John, fuori dal carcere in ospedale: l’uomo ha infatti accettato di donare un rene alla figlia. I poliziotti, però, non si fidano. Intanto Lopez, che è incinta, coinvolge Harper nella sorveglianza a Elijah ma questo rischia di compromettere l’operazione. Lucy e Tim sono ufficialmente usciti allo scoperto, tuttavia la loro storia d’amore sta creando non pochi problemi a lavoro.

La nuova puntata di The Rookie 5 è in programma stasera in prima serata su Rai2. La visione è anche disponibile in streaming come sempre sulla piattaforma di Raiplay.











