The Rossellinis, documentario su Roberto Rossellini/ Su Rai 3 la storia del grande regista

The Rossellinis va in onda su Rai 3 nella seconda serata di oggi, domenica 2 gennaio 2022, a partire dalle 23.40. Il documentario riguarda la vita di Roberto Rossellini. Il film è distribuito da Nexo Digital e prodotto da B&B Film, VFS Films con Rai Cinema coprodotto da Uldis Cekulis per VFS Film in associazione con Istituto Luce Cinecittà. La regia è di Alessandro Rossellini, nipote di Roberto che ha curato anche la sceneggiatura. Il film si è aggiudicato il Nastro d’Argento.

The Rossellinis, il documentario ripercorre la vita di Roberto Rossellini

The Rossellinis ripercorre la vita del grande Roberto Rossellini, noto per aver diretto capolavori della cinematografia italiana come Roma città aperta con Anna Magnani. É stato un anticonformista, amante delle donne e sentimentalmente coinvolto in molte storie , il suo modo di vivere era fuori dai canoni di quei tempi tanto da stravolgere la società degli anni 50. Spesso finiva sui giornali di gossip e riempiva le copertine di tanti importanti giornali mondiali. Ha avuto molte donne ma anche molti figli legittimi e illegittimi, da costituire con gli anni una famiglia allargata. Alessandro Rossellini è stato il primo nipote del noto regista e dovendo portare sulle spalle un nome così importante, ha voluto sperimentare per la prima volta la conduzione della macchina da presa realizzando un documentario che parlasse di suo nonno e la sua famiglia. I suoi parenti sono diventati i protagonisti di questa storia, messi uno di fronte all’altro si sono raccontati come se fosse una terapia di gruppo. Quello che ne è uscito fuori è stato un documentario di questa importante famiglia trattata con chiave ironica.

Video, il trailer del film

