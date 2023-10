The show, chi é il gruppo all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000?/ Tribute-band degli Abba, con Mamma mia!

Arena Suzuki dai ’60 ai 2000: The Show é il tributo agli Abba, nella set-list

The show, l’unica tribute band degli Abba nel mondo, con Mamma mia!, sono attesi ospiti all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000. L’evento itinerante nel cuore della musica, condotto da Amadeus in chiaro tv su Rai Uno e in streaming online su Raiplay, va in onda per il terzo e ultimo appuntamento il 4 ottobre 2023.

E, intanto, tra le annesse anticipazioni del format é prevista la menzione di The show con il successo della hit Mamma mia! La formazione chiamata alla menzione in rappresentanza della storica band musicale degli Abba, si preannuncia come una grande protagonista nel viaggio itinerante tra le ere della musica , condotto dal preannunciato conduttore del Festival di Sanremo 2024.

Il brano cult, che fa da soundtrack della set-list della nuova e terza puntata dell’evento Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, é uno dei motivi disco dance più amati nell’industria musicale e del pop di sempre. L’influenza di risonanza internazionale esercitata dal brano alla menzione The show ospiti all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 é di tale importanza al punto che ne deriva uno storico musical di fama su scala globale.

The show, tribute band rappresentativa della formazione scandinava degli Abba, si preannunciano tra le mention più attese dell’evento live dell’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000. Questo, complice il successo della canzone chiamata al ruolo di protagonista nella set-list dell’evento.

Chi é la formazione The show

Il nome theShow é quello di una realtà di appassionati esperti e fruitori della musica, da sempre. E non solo.

Abba Show è la prima tribute band italiana dedicata al mitico quartetto nata oltre 20 anni fa e ha trasformato, per la scena teatrale, il classico concerto in un vero e proprio spettacolo-show musicale.

Uno spettacolo di musica dal vivo riproposto da 10 artisti sul palco: 5 musicisti, 3 coriste e 2 cantanti;uniti da una voce narrante che accompagnerà il pubblico in un viaggio fantastico alla riscoperta della band, partendo dal primo successo: “Waterloo” fino ad arrivare all’ultimo disco uscito a novembre del 2021.

Effetti di luce realizzati appositamente da un light designer, numerosi cambi di costumi e coreografie uniche, disegneranno un meraviglioso spettacolo che farà venire voglia al pubblico di danzare insieme agli artisti.

“The Golden Years” è un omaggio ai 50 anni delle canzoni degli Abba che vanno dal pop di Mamma Mia al Folk di Fernando, dalla disco music di Dancing Queen al rock di Does Your Mother Know.











