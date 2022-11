The Sims 5, ecco le primissime immagini/ Foto, cosa aspettarci dal nuovo capitolo?

Sono emerse online nelle scorse ore le primissime immagini ufficiali di The Sims 5, l’atteso nuovo capitolo della “simulazione di vita” a firma EA. Si tratta, va subito chiarito, della versione pre-alpha dello stesso videogame, di conseguenza siamo di fronte ad una versione ancora molto lontana da quella finale, ma in ogni caso, rappresenta un primo accenno di ciò che dobbiamo aspettarci appunto da The Sims 5. Il mese scorso, come riferisce Multiplayer.it, era apparsa online una build pre-alpha del gioco, da cui sono appunto state tratte le immagini che stanno circolando in queste ore sul web, scatti presi da uno schermo, quindi con dettagli molto scarni.

Ma cosa sappiamo di The Sims 5 o Project Rene, così come viene chiamato il gioco da Maxis ed Electronic Arts? Il nuovo capitolo dovrebbe essere fedele alla sua storia, quindi con una classica formula base in cui andremo ad utilizzare il nostro alter ego virtuale, e nel contempo, a costruire una casa, a trovare un lavoro e a conoscere nuova gente. Non dovrebbero mancare delle grosse novità rispetto agli ultimi capitoli, a cominciare dal sistema di monetizzazione, come sottolinea ancora Multiplayer.it.

THE SIMS 5, L’ANNUNCIO DELL’EDITORE: “VOGLIAMO RI-IMMAGINARE…”

Stando a quanto annunciato ufficialmente dall’editore del gioco, The Sims 5 punta a “ri-immaginare The Sims con ancora più possibilità di gioco, nuovi strumenti per incoraggiare la creatività e l’abilità di raccontare storie significative. Con Project Rene, i giocatori avranno la possibilità di giocare da soli o collaborare con altri e potranno giocare il titolo in questione attraverso diversi dispositivi supportati”.

Ricordiamo che al momento The Sims 5 non ha alcuna data d’uscita, e nemmeno il nome risulta essere ufficiale, visto che lo stesso non è stato ancora annunciato, ma in ogni caso ci sembra difficile pensare ad una nomenclatura differente rispetto ai precedenti capitoli. A questo punto non ci resta che congedarci in attesa poi che nelle prossime settimane, magari già nei prossimi giorni, possano emergere maggiori dettagli sul tanto atteso The Sims 5: restate collegati sulle nostre pagine.

