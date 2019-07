The sixth sense – Il sesto senso/ Sul 20 il film con Bruce Willis (oggi, 18 luglio)

Questa sera, giovedì 18 luglio, alle ore 21,00 il canale 20 trasmetterà “The Sixth Sense – Il sesto senso”, pellicola datata 1999. Dietro la macchina da presa troviamo il regista indiano Manoj Nelliyattu Shyamalan, che ha poi diretto “Unbreakable – Il predestinato” nel 2000, “The Village”, “Lady in the water” e “L’ultimo dominatore dell’aria”. Il protagonista del film “The Sixth Sense – Il sesto senso” è Bruce Willis, affiancato dal giovanissimo Haley Joel Osment, già apparso nel film “Forrest Gump”. Nel cast anche Toni Collette, che interpreta la mamma del piccolo Cole, e una giovanissima Mischa Barton, prima del successo con la serie “The O.C.”.

The Sixth Sense – Il sesto senso, la trama del film

Malcolm Crowe, psicologo infantile di Philadelphia, torna a casa con la moglie Anna dopo una serata di gala nella quale è stato insignito di un riconoscimento per il suo lavoro con i bambini. Ad attenderli c’è un giovane che accusa Malcolm di averlo abbandonato. Si tratta di Vincent, un ex paziente che il dottore aveva in cura. Ma prima di poter rispondere, Malcolm viene colpito da un colpo di pistola. Poi il giovane si uccide. L’autunno successivo, Malcolm inizia a lavorare con Cole Sear, sentendo di doverlo aiutare per rimediare al suo fallimento con Vincent e per riconciliarsi con la moglie. Cole confida a Malcolm il suo problema: vede i morti. Crowe, inizialmente scettico sul caso, suggerisce a Cole di trovare uno scopo per il suo dono comunicando con i fantasmi e aiutandoli a risolvere qualcosa lasciato incompiuto che li tiene sulla terra. All’inizio Cole non vuole accettare questo compito, ma poi cambierà idea dando una svolta alla sua vita e a quella di Malcolm…

© RIPRODUZIONE RISERVATA