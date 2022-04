The Specials – Fuori dal comune/ Su Rai 3 il film di Olivier Nakache e Eric Toledano

The Specials – Fuori dal comune, film di Rai 3 prodotto da Nicolas Duval Adassovsky

The Specials – Fuori dal comune andrà in onda oggi, venerdì 1 aprile, su Rai 3 ore 21.20. Hors normes è stato scritto e diretto nel 2019 da Olivier Nakache e Éric Toledano, due registi e sceneggiatori francesi, famosi al grande pubblico per aver scritto e girato Quasi amici – Intouchables (2011).

Din Don 4 Il paese dei balocchi/ Su Italia 1 il film con Enzo Salvi

Il film, tra il dramma e la commedia, è prodotto da Nicolas Duval Adassovsky; la fotografia è curata da Antoine Sanier; la scenografia da Julia Lemaire e i costumi da Isabelle Pannetier.

The Specials – Fuori dal comune, la trama del film: l’autismo

The Specials – Fuori dal comune ha per protagonisti Bruno e Malik che, da vent’anni, conducono un’esistenza in un mondo diverso rispetto agli altri, ossia quello dei bambini, e poi adolescenti, affetti da autismo. I due sono una coppia non solo di amici, ma anche di colleghi; infatti, cercano di aiutare i giovani in difficoltà sia tramite un percorso terapeutico sia con l’inserimento nel mondo del lavoro. Bruno e Malik si battono per fare qualcosa di concreto, girando le strade di Parigi e prendendosi cura di tantissimi ragazzi, come Dylan, Joseph e Valentin.

Sfida Senza Paura/ Su Rete 4 il film con Paul Newman e Henry Fonda

Il trailer del film “The Specials – Fuori dal comune”

LEGGI ANCHE:

L'ASSEDIO DELLE SETTE FRECCE/ Su Rete 4 in onda il classico Western

© RIPRODUZIONE RISERVATA