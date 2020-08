The Square/ Video, su Rai 3 il film con Claes Bang (oggi, 26 agosto 2020)

The Square va in onda oggi, 26 agosto 2020, su Rai 3 dalle 21.20. Nel 2017 Sony Pictures produce, assieme agli esecutivi Bradley Thomas, Dan Friedkin, Tomas Eskilsson, Agneta Perman, un film svedese per una co-produzione non solo nata a Stoccolma ma anche danese, francese e tedesca e fu il successo, ma quello inaspettato per quanto assolutamente meritato. Regista di ‘The square’ è proprio un cineasta svedese, ‘Ruben Östlund’, regista che sta lentamente uscendo dagli obli nevosi del suo paese per farsi conoscere in tutto il mondo, cineasta nato con la direzione di documentari negli anni ’90 dedicati al mondo dello sci, oggi perfezionista di quel cinema nordico in grande ascesa nei favori internazionali.

Prima di The square Ruben Östlund mostrò al mondo la sua tecnica con ‘Forza maggiore (Turist)’ e fu proprio quel film a convincere Sony Pictures a sponsorizzare la co-produzione della pellicola trasmessa da Rai 3. Il cast per la maggior parte dei telespettatori italiani, forse non dirà molto di se, eppure Claes Bang lo riconoscerete perché co-protagonista nel successo di ‘Millennium – Quello che non uccide (The Girl in the Spider’s Web)’, seguito di ‘Uomini che odiano le donne’, o per la pellicola anglo-italiana ‘The Burnt Orange Heresy’ diretta da Capotondi. Attrice protagonista femminile la britannica naturalizzata Elisabeth Moss, per anni nel mondo del cinema ‘leggero’, ora affermata in pellicole di maggiore spessore proprio con ‘The square’ e in questo 2020 con ‘The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun’, film in attesa di traduzione, presto nelle sale italiane.

The square, la trama del film

Ecco la trama di The square. Tra le pietre di un pavè del Museo di arte moderna di Stoccolma, si trova un piccolo spazio nel nulla apparente, ‘the square’, un’installazione che pone al centro della riflessione artistica il vuoto come spazio in realtà pieno di concettualità, un tema caro e strettamente legato all’arte moderna concettuale. Il fatto è che ‘the square’, il museo d’arte contemporanea in se, è la ex sede del Palazzo della Monarchia svedese la quale, dopo l’abolizione di questo volto di una Repubblica monarchica, oggi solamente Repubblica, ha cambiato il suo modo d’utilizzo. Il film è una profonda riflessione quindi su diverse tematiche: l’ex monarchia, l’arte concettuale, la possibilità di comprendere e di analizzare tematiche ed attorno a queste riflessioni s’incontrano Christain ed Anne i quali, attraverso il web, cercano di divulgare la mostra all’interno del Museo in un clima comunque non facile che dai social network si diffondono alla realtà rendendo caotica l’esperienza artistica.

