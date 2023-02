The Stronghold La Roccaforte/ Su Italia 1 il film con Danylo Kamenskyi

The Stronghold La Roccaforte, film di Italia 1 diretto da Yuriy Kovalyov

The Stronghold La Roccaforte va in onda oggi, domenica 5 febbraio, a partire dalle ore 14.30 su Italia 1. Titolo originale Storozhova zastava, basato sull’omonimo libro di Volodymyr Rutkivskyi, è stato prodotto nel 2017 in Ucraina con la regia del giovanissimo Yuriy Kovalyov che con questo film vede il suo esordio come direttore. Il libro è stato adattato grazie alla sceneggiatura di Sashko Dermanskyi e Yaroslav Voitseshek.

Anche il cast di attori vanta tante stelle emergenti del cinema ucraino come Danylo Kamenskyi nei panni di Vit’ko, Yeva Kosheva in quelli di Yeva Kosheva e Roman Lutskyi che interpreta Oleshko. Possiamo quindi sicuramente definirlo un fantasy teen adatto a tutta la famiglia. Come molti film fantasy anche questo film si basa su un mirabolante viaggio attraverso il tempo.

The Stronghold La Roccaforte, la trama del film

Leggiamo la trama di The Stronghold La Roccaforte. Victor, un giovane ignaro studente del XXI secolo, durante un’eclissi solare si trova catapultato in un portale magico che lo conduce in un mondo antichissimo. Il ragazzo capisce subito che il giovane e astuto Alyoshka, il forte e potente Ilya e il severo uccisore di draghi Dobryna sono i mitici bogatyr (guerrieri del mito della tradizione slava). La missione di questi combattenti è riuscire a sconfiggere la popolazione dei Cumani e proteggere i Ruschi usando non solo le armi tradizionali ma anche la magia.

Questo è solo l’inizio dell’avventura che aspetta Victor, che si troverà coinvolto in duelli con creature mitologiche e eventi stupefacenti, riuscirà il giovane a tirar fuori tutto il suo coraggio?

Una curiosità molto particolare riguarda i costumi usati in questa pellicola: infatti la costumista, Antonina Belinska, ha dichiarato di avere impiegato più di un mese per riuscire a creare i bozzetti dei costumi. Dietro ogni capo ci sono infatti ore e ore di studio, di ricerca delle fonti storiche così da rendere l’abbigliamento dei protagonisti il più fedele possibile alla tradizione. Con un budget di 40 milioni di hryvnia (la valuta ucraina, la cifra corrisponde a circa 1 milione di euro) le riprese si sono svolte tra le scogliere dei Carpazi e la miniera a cielo aperto di Korostyshiv mentre la roccaforte è stata costruita appositamente per il film.

