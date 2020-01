The Time Machine/ Video, su Italia 1 il film con Guy Pearce (5 gennaio 2020)

The Time Machine è un film di fantascienza che andrà in onda domenica 5 gennaio su Italia 1 alle ore 23,35. La pellicola è stata prodotta nel 2002, con la regia di Simon Wells e si ispira all’omonimo romanzo di H. G. Wells. Il protagonista è Guy Pearce, nei panni di Alexander Hartdegen, l’attore britannico Mark Addy interpreta David Filby mentre Samantha Mumba è la bellissima Mara.

The Time Machine, la trama del film

The Time Machine è ambientato inizialmente nella città New York alla fine del XIX secolo. Il protagonista Alexander Hartdegen è un giovane insegnante di ingegneria alla Columbia University che cerca in ogni modo di dimostrare che i viaggi nel tempo sono possibili. Questo desiderio diventa una vera e propria ossessione quando la sua fidanzata viene uccisa durante una rapina. L’uomo non riesce a pensare ad altro che a tornare indietro nel tempo per salvare la vita alla sua amata. Dopo 4 anni di duro lavoro riesce finalmente a raggiungere il suo obiettivo ma la fidanzata muore nuovamente a causa di un incidente, per questo motivo Alexander decide di viaggiare nel futuro per capire come mai non sia possibile modificare gli avvenimenti passati. Dopo alcune peripezie questi arriva nel 2037 per scoprire che la Luna sta cadendo letteralmente a pezzi sulla Terra distruggendo tutto il Mondo conosciuto.

Per salvarsi Alexander riparte disperatamente distruggendo la macchina e arrivando fino al 802.701. Qui scopre che il Mondo si è completamente modificato e che ora è diviso in due specie, gli Eloi, che hanno mantenuto sembianze umane e vivono sulla superfice, e i terribili Morlock, che invece vivono sotto terra cibandosi dei primi.

Un giorno Mara, una giovane donna Eloi, viene rapita dagli esseri mostruosi e Alexander decide di andare nel sottosuolo per salvarla. Qui fa la conoscenza di Über-Morlock, uno capi della nuova razza con sorprendenti capacità psichiche. É proprio lui a spiegare ad Alexander che è impossibile cambiare il passato poichè questo eliminerebbe la causa del viaggio nel tempo. Tra i due inizia una terribile lotta e Alexander riesce a sconfiggere il mostro andando ulteriormente avanti nel tempo e scoprendo che questo diventerà una landa desolata a causa dei Morlock. Alexander decide quindi di tornare indietro nel tempo, salvare Mara e usare l’esplosione della macchina per distruggere tutto il mondo dei Morlock. L’uomo resta quindi con gli Eloi e inizia una nuova vita.

