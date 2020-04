The Twilight Saga Eclipse/ Video, su Italia 1 il film con Robert Pattinson

Pubblicità

The Twilight Saga Eclipse va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata è prodotta negli Stati Uniti d’America nell’anno 2010 da diverse case cinematografiche tra cui la Maverick film mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche stata curata dalla Eagle pictures. Questo film ovviamente prevede un soggetto tratto dal romanzo scritto da Stephenie Meyer con sceneggiatura ripresa da Melissa Rosenberg mentre la regia è stata curata da David Slade. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Howard Shore, la scenografia è frutto del lavoro di Paul D. Austerberry ed i costumi di scena sono stati disegnati da Tish Monaghan. Nel cast sono Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Nikki Reed, Kellan Lutz e Peter Faccinelli.

The Twilight Saga Eclipse, la trama del film

Ecco la trama di The Twilight Saga Eclipse. La giovane Bella insieme al proprio adorato Edward dopo essere riusciti a sopravvivere all’esperienza vissuta in Italia dove hanno dovuto fare i conti con la potente famiglia di vampiri dei Volturi, possono fare ritorno negli Stati Uniti d’America ed in particolar modo nella città di Seattle dove possono riprendere la loro vita. Le cose tuttavia sembrano essere profondamente cambiate in ragione di un’amicizia fin troppo evidente tra la stessa ragazza e il licantropo Jacob. Un forte legame che ovviamente non è ben visto dal povero Edward sempre più preda di attacchi di gelosia. Tuttavia i due ragazzi si trovano a dover fare i conti con una situazione molto più complicata e seria in quanto sulle loro tracce c’è la potente vampira Victoria decisa ad avere la propria vendetta nei confronti di Bella ed in particolar modo vorrebbe ucciderla.

I primi segnali dell’arrivo nella città di Seattle della potente vampira, i due giovani li hanno leggendo giornali dove vengono riportati dei cruenti assassini da parte di animali feroci con modalità assolutamente misteriose e inspiegabili. Edward essendo convinto che l’unico modo per proteggere la sua adorata Bella sia quello di esserle sempre vicino a lei, deve cercare di sopportare anche la presenza del licantropo. In tutto questo i ragazzi devono anche gestire l’approssimarsi dell’esame che termina il loro percorso scolastico e che soprattutto per la ragazza rappresenta un punto focale della sua vita in quanto le è stato promesso che dopo il diploma sarebbe stata trasformata in un vampiro in maniera tale da poter vivere in maniera completa il proprio amore con Edward. In questo contesto i vari protagonisti si troveranno quindi a dover combattere nuovamente una battaglia senza quartiere con un essere molto potente con Vittoria e al tempo stesso a gestire il difficile rapporto tra Edward e lo stesso Jacob.

