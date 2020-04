The Twilight Saga New Moon/ Video, su Italia 1 il film con Robert Pattinson

Pubblicità

The Twilight Saga New Moon va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola è stata realizzata nel 2009 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche la cui distribuzione è botteghini è stata gestita in Italia dalla Eagle pictures. La regia è di Chris Weitz, il soggetto è tratto dal romanzo scritto da Stephenie Meyer, la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Melissa Rosenberg, il montaggio è stato realizzato da Peter Lambert, le musiche della colonna sonora portano la firma di Alexandre Desplat ed i costumi di scena sono stati firmati da Tish Brisbin. Nel cast sono presenti tra gli altri Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene, Peter Facinelli e Elizabeth Reaser.

The Twilight Saga New Moon, la trama del film

Ecco la trama di The Twilight Saga New Moon. Bella e Edward dopo aver sconfitto James sembrano essere finalmente destinati ad essere felici insieme anche se ovviamente ci sono delle problematiche legate alle loro diverse razze in quanto Edward è un vampiro mentre lei è una donna umana. Questa problematica si dimostrerà insuperabile in occasione di una festa privata che si terrà all’interno della casa del ragazzo e durante la quale la giovane ragazza si procurerà una piccola ferita sulle mani dalla quale uscirà del sangue. La presenza del sangue farà perdere un po’ il controllo da altri componenti della famiglia i quali sembrano interessanti ad uccidere la donna per potersi nutrire. Edward dopo questo incidente si rende conto che la loro storia d’amore rappresenti un problema piuttosto serio per la propria amata la cui vita sarebbe continuamente messa in pericolo.

Dopo aver riflettuto lungamente su questa questione si rende conto che l’unico modo per tenerla al sicuro sia quello di allontanarsi da lei per cui finge di dover partire insieme alla propria famiglia per un lungo viaggio e quindi pone fine alla loro rapporto d’amore. La ragazza prende la cosa in maniera molto negativa entrando in un vortice di depressione nel quale riuscirà a trovare conforto grazie all’aiuto dell’amico Jacob il quale poco alla volta si innamorerà di lei.

La donna per poter provare le stesse emozioni che provava costantemente al fianco del suo amato Edward deve fare delle esperienze al limite come quella ad esempio di lanciarsi da un ponte su un corso d’acqua e tante altre ancora. Intanto Edward viene informato in maniera errata della morte della sua adorata ragazza per cui decide di lanciarsi in un’avventura mortale sfidando una famiglia molto potente di vampiri che si trova in Italia la quale dopo aver scoperto dell’amore per una donna da parte del giovane vampiro vuole assolutamente ucciderlo. In soccorso di Edward arriverà l’amata Bella per un nuovo ed incredibile capitolo della saga.

