The Vampire Diaries/ Anticipazioni 10 aprile: Elena e Stefan vicini ma.. (Repliche)

THE VAMPIRE DIARIES, ANTICIPAZIONI EPISODI 10 APRILE

Quale periodo migliore per lasciarsi andare ad una sorta di maratona di The Vampire Diaries? La serie che ha fatto scoppiare la mania per vampiri e le serie soprannaturali in tutto il mondo è tornata in replica su La5 proprio da ieri. Elena, Stefan e Damon sono i protagonisti dello show conosciuto e amato in tutto il mondo e la dimostrazione era ieri sui social con la serie in trend su Twitter per la messa in onda dei primi tre episodi. Non è la prima volta che La5 manda in onda la storia del famoso triangolo che vede al centro una bella studentessa orfana di madre e padre e due misteriosi fratelli le cui radici sono piantate nella bella Mistyc Falls, una ridente cittadina che presto si trasformerà in luogo di strani omicidi, scomparse e creature con strani poteri. Ieri pomeriggio sono andati in onda i primi tre episodi della prima stagione e oggi toccherà ad altri tre.

COSA VEDREMO NEGLI EPISODI DI OGGI DI THE VAMPIRE DIARIES?

In particolare, ad andare in onda oggi, intorno alle 13.00, saranno gli episodi 4, 5 e 6 di The Vampire Diaries in cui i primi cadaveri vengono a galla e non ci vuole molto per capire che “sono tornati”, almeno secondo quanto Lockwood, lo sceriffo Forbes e Logan si diranno. Le modalità del loro omicidio e della loro morte lascia pensare ai quattro che qualcuno di molto temuto sia tornato in città, ma di cosa si tratta e cosa sanno che gli altri ignorano? Intanto Stefan continua a tenere segregato il fratello Damon per evitare che gli possa ancora rovinare la vita continuando a fare del male a tutti. A tenerlo d’occhio ci pensa il nipote Zach ma sembra proprio che per lui la fine sia vicina perché il villain della serie, o almeno così sembrava all’inizio, è pronto per tentare la fuga travolgendo tutto quello che troverà sul suo cammino. Ed Elena? La giovane è sempre più attratta da Stefan e anche lui sembra ricambiare anche se sembra pronto a rimanerle lontano. Cosa succederà tra loro e come reagirà quando Elena scoprirà la vera natura del suo misterioso innamorato?



