The Voice Kids 2023, finale/ Vincitore e diretta: chi saranno i super finalisti?

The voice kids 2023, anticipazioni e diretta

La seconda edizione di The voice kids torna in onda oggi, venerdì 22 dicembre, con l’ultima, attesissima puntata. In prima serata su Raiuno, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Affari tuoi, Antonella Clerici conduce la finalissima di The voice kids 2023 al termine della quale sarà decretato il vincitore assoluto. Dopo le prime tre puntate dedicate alle blind audition durante le quali Clementino, Gigi D’Alessio, Arisa e Loredana Bertè hanno formato le loro squadre e dopo la semifinale della scorsa settimana durante la quale, attraverso una serie di sfide, i giudici hanno scelto i finalisti, questa sera, i concorrenti si esibiranno davanti al pubblico e alla giuria affrontando una serie di sfide per diventare il superfinalista di ogni squadra.

Quella di questa sera sarà una grande serata di musica, divertimento ed emozioni. In studio, infatti, insieme alla conduttrice, ai giudici e ai dodici finalisti con le loro famiglie, ci saranno anche tutti i concorrenti che hanno partecipato al talent.

I finalisti di The voice kids 2023

Alice Alfonso, Emma Buscaglia, Amelie Rizzi, Lulù Sollazzo, Angelica Stuppia, Luigi Vitagliano, Rita Longarno, Alex Racioppi, Simone Grande, Desirée Malizia, Valentina Giamboi e Yari Verdesca sono i dodici concorrenti finalisti che, questa sera, si giocano la vittoria di The voice kids 2023. Per decretare il vincitore assoluto della seconda edizione del talent show condotto da Antonella Clerici, tuttavia, sarà necessario aspettare le ultime scelte dei giudici.

Al termine delle dodici esibizioni, Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa saranno chiamati a scegliere il proprio “Super finalista”, ovvero il concorrente da far cantare un’ultima volta nel gran finale di puntata. I quatto super finalisti si esibiranno così con il cavallo di battaglia e a decretare il vincitore sarà il pubblico in studio.

Come vedere in diretta streaming The voice kids 2023

L’imperdibile finalissima di The voice kids 2023 può essere vista in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.30, ma anche in diretta streaming su Raiplay. Attraverso il sito o l’applicazione di Raiplay è possibile non solo seguire la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva, ma anche guardare le singole esibizioni dei concorrenti e le puntate già trasmessa in diretta televisiva.

