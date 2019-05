The Voice of Italy 2019, semifinale/ Eliminati e finalisti: solo 4 posti disponibili

THE VOICE OF ITALY 2019: ARRIVANO I KNOCK-OUT

Dopo la puntata dedicata alle Battle al termine della quale sono stati svelati i nomi dei dodici cantanti ammessi alla fase dei Knock Out ovvero la semifinale. Dopo aver incollato davanti ai teleschermi 1.867.000 spettatori pari al 9.7% di share facendo registrare un calo rispetto alle precedenti puntate, per evitare di allungare troppo i tempi, la Rai ha deciso di trasmettere già oggi, giovedì 30 maggio, la semifinale di The Voice of Italy 2019. L’appuntamento, dunque, è alle 21.20 su Raidue con la penultima puntata del talent show che si concluderà martedì 4 giugno con la scelta della voce più bella tra quelli che si sono presentati sul palco per conquistare la fiducia dei quattro giudici Morgan, Guè Pequeno, Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini. Chi, dunque, riuscirà a conquistare la finalissima?

LE ULTIME SFIDE PER ACCEDERE ALLA FINALE DI THE VOICE

Quali saranno i cantanti che, questa sera, si giocheranno la finalissima? Solo quattro concorrenti, uno per ogni team, riusciranno ad arrivare all’ultima puntata di The Voice of Itay 2019 del 4 giugno. Nei “Knock Out” i concorrenti di ogni team dovranno scontrarsi su pezzi differenti. Saranno due le prove decisive che dovranno affrontare i dodici concorrenti protagonisti della semifinale: dopo la prima esibizione i coach sceglieranno due dei tre concorrenti del proprio team che, nel secondo e decisivo round, si sfideranno nuovamente per conquistare i 4 posti disponibili per la finale del talent show. Per riuscire a conquistare la fiducia dei coach, dunque, tutti i concorrenti dovranno tirare fuori il proprio talento senza commettere errori.

I TEAM DI THE VOICE OF ITALY: I SEMIFINALISTI

Quali sono i cantanti dei Team che, questa sera, si contendono i quattro posti disponibili per la finale? Ecco le voci del Team Gué: Brenda Carolina Lawrence – 21 anni, nata a Cremona vive a Pieve d’Olmi (CR), studentessa; Ilenia Filippo – 24 anni, vive a San Lucido (CS), studentessa; Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci – 25 anni di Napoli, musicista. I cantanti del Team Gigi D’Alessio sono: Domenico Iervolino – 21 anni, nato ad Aversa vive a Ottaviano (NA), studente; Carmen Pierri – 16 anni, nata a Salerno vive a Montoro (AV), studentessa; Elisa Gaiotto in arte Eliza G – 34 anni nata a Sacile (PN) vive a Caneva (PN), cantautrice. Nel Team di Elettra Lamborghini ci sono: Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba – 22 anni, nata a Desenzano del Garda (BS), vive a Milano, fundraiser; Andrea Berté – 17 anni, nato a Bergamo vive a Ponteranica (BG), studente; Greta Giordano – 18 anni, nata a Caserta vive a Pignataro Maggiore (CE), studentessa.

Infine, nel Team Morgan abbiamo: Matteo Camellini – 24 anni di Sassuolo (MO), insegnante; Dominique Chillé Diouf in arte Diablo – 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato; Erica Bazzeghini – 20 anni, vive a Varese, studentessa.

LE SFIDE TRA COACH A THE VOICE OF ITALY 2019

Dopo essersi scontrati nella puntata dedicata alle Battle, i quattro coach sono pronti a sfidarsi anche questa sera. Tra Morgan, Gigi D’Alessio, Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini non sono mancate le polemiche sulla scelta dei concorrenti che hanno portato in semifinale. Questa sera riusciranno ad andare d’accordo? Come sempre, la puntata dei Knock Out sarà visibile sia su Raidue che in streaming sul sito Raiplay di cui è disponibile anche l’applicazione per smartphone e tablet. a semifinae di The Voice of Itay 2019 sarà commentata in radio da Stefano De Martino e Andrea Delogu mentre il pubblico potrà esprimere le proprie impressioni utilizzando l’hashtag #TVOI.





© RIPRODUZIONE RISERVATA