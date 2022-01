The Voice Senior 2021-2022, 6a puntata/ Diretta e eliminati: Ultime Blind Audition e fase “cut”

The Voice Senior 2021-2022, sesta puntata Blind Auditions

Questa sera, venerdì 7 gennaio alle 21.25 su Rai 1 torna “The Voice Senior 2021-2022”, dopo la pausa della scorsa settimana. Il talent show giunto alla sua seconda edizione è condotto da Antonella Clerici, che accoglie gli aspiranti concorrenti over 60. Appuntamento con la sesta e sessione di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” con cui gli aspiranti concorrenti cercheranno di conquistare almeno uno dei giudici tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Il coach che deciderà di schiacciare il pulsante rosso si aggiudicherà il concorrente nella sua squadra, se più coach si volteranno sarà il concorrente a decidere in quale team entrare. Ma i posti a disposizione nei team dei coach sono infatti sempre meno: due per Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Clementino, mentre a Loredana Bertè rimane solo un posto. Una volta completato le squadre si aprirà la fase “cut”: i coach dovranno scegliere tra i 15 concorrenti che compongono il loro team, i 6 cantanti che vogliono portare al Knock Out, ovvero alla semifinale di The Voice Senior che andrà in onda venerdì prossimo 14 gennaio.

Le squadre di The Voice Senior 2021-2022: chi sono i concorrenti?

Dopo le prime cinque puntate di Blind Auditions ecco come sono formati i team di “The Voice Senior 2021-2022”. Orietta Berti si è aggiudicata Maria Gatti, Rosa Gianocchiaro, Rossella Boni, Cosetta Gigli, Franco Tortora, Roberto Barocelli, Gino Caiafa, Xin Xu, Silvio Aloisio, Giacomo Sebastiani, Emma Armetta, Oscar Luigi Cecovig e Eugenia Munari. Il team di Lorenda Bertè è formato da: Carlo Andreoli, Walter Sterbini, Stefania Castelli, Michele Longo, Pasqualina Piludu, Ezio Turchetti, Donata Brischetto, Mauro Goldsan, Marco Negri, Gina De Boer, Stefano Costa, Marco Rea, Edith Alberts e Alessandro Capasso. Gigi D’Alessio ha preso nella sua squadra Ida Lertora, il duo Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati, Eddie Oliva, Lalo Cibelli, Annibale Giannarelli, Fabrizio Pausini, Carmen Marchese, Diva Agata Mongiovì, Barbara Errico, Laura Landi, Adriano Gradi e Paola Pompei. Infine Clementino ha portato nel suo team Russel Russel, Vittorio Bonetti, Marcella Di Pasquale, Giuseppe Mariniello, Antonia Gagliano, Luciano Genovesi, Arthur Miles, Matteo Schiavone, Angelo Di Maggio, Fabrizio Fierro, Paolo Benedetti, Stefano Nosei e Angelo Elli. Chi saranno gli ultimi concorrenti a entrare nei quattro team? E chi, invece, i primi eliminati della fase cut?

