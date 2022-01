The Voice Senior 2021-2022, finale/ Diretta e vincitore: Riccardo Cocciante ospite

Finale The Voice Senior 2021-2022: le anticipazioni

Mancano poche ore alla finale di The Voice Senior 2021-2022 e cresce l’attesa di scoprire chi si aggiudicherà questa edizione. Con la puntata di questa sera si va a chiudere uno splendido percorso, lungo otto puntate, dove numerosi concorrenti di grande talento hanno incantato giuria e pubblico. In occasione della finale di questa sera, venerdì 21 gennaio, Antonella Clerici si è aggiudicata un ospite veramente speciale: si tratta del mitico Riccardo Cocciante, che fondamentalmente fa ritorno a casa, dato che il cantante è stato uno dei coach della prima edizione “classica” del programma, ovvero quella con concorrenti giovani, andata in onda alcuni anni fa. La sua presenza arricchisce notevolmente il parterre di The Voice Senior 2021-2022, per la gioia dei concorrenti finalisti che si contendono la vittoria.

Loredana Bertè, gli amori/ Da Roberto Berger a Adriano Panatta, da Bjorn Borg a Lavezzi

Chi sono i finalisti scelti dai coach di The Voice Senior 2021-2022

Ricordiamo che Loredana Bertè ha scelto per la sua squadra Walter Stervini, Donata Brischetto e Lanfranco Carnacina. Mentre il team Orietta Berti è composto da Cosetta Gigli, Franco Tortora e Roberto Barocelli. Clementino invece risponde con Luciano Genovesi, Marcella Di Pasquale e Russell Russell. Infine, Gigi D’Alessio trascina in finale Piero Cotto con Beatrice Pasquali, Claudia Arvati e Annibale Giannarelli. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo al termine dell’ottava ed ultima puntata di The Voice Senior 2021-2022, dove stando alle anticipazioni i dodici concorrenti si sfideranno a vicenda e regaleranno emozioni a non finire. Il successo di quest’edizione, inoltre, fa ben sperare per il futuro, dato che già si vocifera di una terza edizione in cantiere per il prossimo inverno, sempre con Antonella Clerici al timone.

Donata Brischetto, chi è il finalista The Voice Senior 2022/ Siciliana di Giarre, rimpianto di Gigi D'Alessio

The Voice Senior 2021-2022: il bilancio di Antonella Clerici sulla seconda stagione

Anche la padrona di casa, Antonella Clerici, non vede l’ora di scoprire chi sarà il vincitore di quest’edizione di The Voice Senior 2021-2022. Anche se per lei, tutti i concorrenti, in un certo senso hanno già vinto. Perché ognuno di loro, attraverso la musica, ha condiviso col pubblico storie di vita e sentimenti preziosi. “Sono felice di fare questa trasmissione, tutto il programma è stata una bellissima esperienza. Ognuno ha un suo percorso”, ha raccontato la Clerici alla vigilia della finale, sottolineando il coraggio di chi ha deciso di mettersi in gioco. “Mi colpiscono molto le storie familiari, variegate, le storie d’amore che passano attraverso amori contrastati o matrimoni complicati che hanno messo dei veti magari anche alla musica e poi la musica salta fuori”.

LEGGI ANCHE:

Finalisti The Voice Senior 2, chi sono?/ Le 12 scelte dei giudici per la finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA