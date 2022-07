The Voice Senior 2021/ La replica delle Blind Audition: chi sarà eliminato?

Continuano le repliche di The Voice Senior 2021

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di The Voice Senior 2021 in onda su Rai 1, anche questa sera andranno in onda le “blind audition” tipiche del programma nel talent show condotto da Antonella Clerici in cui l’obiettivo dei concorrenti sarà quello di conquistare almeno uno dei quattro giudici tra Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

Nella prima puntata andata in onda sulla rete ammiraglia Rai Orietta Berti è riuscita ad aggiudicarsi ben 3 concorrenti, mentre Loredana Bertè ha scelto Carlo Andreoli e Walter Sterbini, Gigi d’Alessio ha ottenuto Ida Lertora e il duo composto da Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati e Eddie Oliva, mentre Clementino ha deciso di portare in squadra Russel Russel e Vittorio Bonetti.

The Voice Senior 2021, anticipazioni

Sarà possibile seguire la nuova puntata di The Voice Senior 2021 in diretta televisiva su Rai 1 ma anche in streaming on demand su raiplay. Online, inoltre, saranno disponibili anche le altre repliche delle altre puntate andate in onda lo scorso autunno.

Tra tutte le repliche che verranno messe in onda dalla Rai si vedrà come al termine delle Blind il reality passerà alla fase Cut in cui i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali che arriveranno alla semi finale in cui ogni cantante si esibirà nel proprio cavallo di battaglia.

