The Voice Senior 2023, 6a puntata/ Diretta e concorrenti: Knock Out, la semifinale

The Voice Senior 2023, la semifinale su Rai 1

Questa sera, venerdì 24 febbraio, va in onda alle 21.25 su Rai 1 la sesta e penultima puntata con The Voice Senior 2023, il talent show condotto da Antonella Clerici, dedicato agli over 60. Terminate le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, e superata la fase di “Cut”, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temutissimo “Knock Out”, la semifinale di The Voice Senior. I giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri dovranno scegliere i tre concorrenti – per ogni team – che accederanno alla finale prevista per la prossima settimana, venerdì 3 marzo. Ricordiamo che sarà il pubblico da casa con il televoto a decretare il vincitore della terza edizione di The Voice Senior. Chi saranno i concorrenti che riusciranno ad accedere alla finale?

I concorrenti di The Voice Senior 2023

Settimana scorsa, dopo aver selezionato dodici cantanti per team, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri hanno dovuto ridurre il numero dei componenti delle loro squadre, portandolo a sei. Ecco come sono formati al momento i quattro team di The Voice Senior 2023. La squadra di Gigi D’Alessio è composta da Annalisa Beretta, Marco Rancati, Lisa Maggio, Giuseppe Izzillo, Gianni Conte e Claudio Morosi; il team di Loredana Bertè è formato da Lisa Manosperti, Diego Vilardo, Rosa Alba Pizzo, Rossella Coci, Ronnie Jones e Aida Cooper. Il team di Clementino è composto Alex Sure, Maria Teresa Reale, Minnie Miniprio, Luigi Raguseo, Sebastiano Procida e Peppe Quintale. Infine nel team dei nuovi arrivati i Ricchi e Poveri – Angelo Sotgiu e Angela Brambati – troviamo Sergio Moltoni, Emilio Paolo Piluso, Mario Aiudi, Augusta Procesi, Stefano Borgia e Fabrizio Crico. Ora i quattro giudici sono chiamati a scendere ulteriormente fino a decretare i tre finalisti per squadra che si esibiranno nella finale di The Voice Senior 2023.

