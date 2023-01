The Voice Senior 2023, pagelle 1a puntata/ Ta medium e pronipote Capurro spicca Diego

The Voice Senior 2023, pagelle e voti prima puntata

Sessant’anni e non sentirli verrebbe da dire dopo la prima puntata di The Voice Senior 2023. Di sicuro non ci siamo annoiati nel primo appuntamento con Antonella Clerici e i suoi nuovi concorrenti. Spazio al talento e poco, anzi pochissimo, ai siparietti trash a cui ormai ogni talent ci ha tristemente abituato. Non sono mancate le storie strappalacrime dei concorrenti, certo, ma la vera carne al fuoco è rappresentata dalle capacità dei cantanti in gara. Ecco allora che nelle nostre pagelle non è semplicissimo stilare i top e i flop, ma ci proviamo, commentando i profili più e meno promettenti che hanno calcato il palco di The Voice Senior 2023 nella prima puntata. Iniziamo bene con Annalisa, insegnante non più di primo pelo che convince con una potenza inaspettata quando canta Mina: convincente. Voto 7,5. Proseguiamo con la sensitiva Laura, che non sfigura, ma che attira l’attenzione soprattutto per il suo look sgargiante e per le sue doti nella lettura delle carte, piuttosto che nel canto. Non è andata affatto male, indipendentemente da questo. Voto 6,5.

The Voice Senior 2023, top e flop della prima puntata: il migliore è Diego

Bella storia quella di Lauro e Gabriele, anche loro – come altri concorrenti – reduci da un periodo non semplici per motivi personali. La loro forza è l’amicizia, oltre all’amore per la musica, dove si rivelano una coppia davvero ben assortita. Quanto ben assortito? Lo scopriremo strada facendo, voto 7. Lisa, invece, strega Loredana Bertè con un brano a lei caro come Almeno tu nell’Universo. Qui si va oltre la musica e il fattore emotivo gioca un ruolo chiave. Voto 7,5. Gradevolissima, credibile e piacevole la prova di Stefano, che canta Vecchioni con precisione e originalità, conquistando un posto nel team Bertè. Voto 7,5. Mezzo punto in più almeno, invece, a Diego, migliore della puntata. Purple Rain è un’esibizione da godere da cima a fondo. Voto 8.

Voto 7, invece, a Luciano, il pronipote di Capurro, mentre dispiace per la “voce di Lady Oscar”, la signora Clara, snobbata troppo velocemente dai coach. Qui forse l’errore è più loro che suo, comunque non impeccabile in live. Voto 6,5. Infine Tatiana, Paolo e Amelia, tre concorrenti dalle caratteristiche differenti e con tre esiti distinti: la prima e la terza vengono ammessi e finiscono nei team di D’Alessio e Loredana Bertè, naturalmente, mentre il secondo resta al palo forse un po’ troppo ingenerosamente. Non male l’interpretazione di Apri tutte le porte di Morandi, ma non abbastanza da convincere i coach. Ai tre concorrenti va un 6,5 tutto sommato pieno. Nessuna insufficienza, quindi, nella prima puntata di The Voice Senior 2023. Non male come inizio…

