The Voice senior, replica 1a puntata/ Viviana Stucchi come Elettra Lamborghini

The Voice Senior, la replica della prima puntata

Sabato 10 luglio, in prima serata, Raiuno trasmette la replica della prima puntata di The Voice Senior, talent show trasmesso con grande successo dal 27 novembre al 20 dicembre 2020 con la conduzione di Antonella Clerici per cinque puntate. Questa sera i telespettatori avranno così la possibilità di rivivere le emozioni che i concorrenti di The voice senior hanno regalato con le loro voci, ma anche con le storie personali.

Sul palco si alterneranno persone che, nella vita hanno svolto un altro lavoro pur avendo la passione per la musica, ma anche professionisti che non sono riusciti ad ottenere successo. A giudicare le performance di tutti gli aspiranti concorrenti ritroveremo i giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano e Jasmine Carrisi i quali, solo ascoltando la voce, dovranno decidere se provare a conquistare la fiducia del concorrente che potrà poi decidere con quale coach continuare il proprio percorso.

I concorrenti di The Voice Senior

Il primo concorrente protagonista della replica della prima puntata di The Voice of Senior sarà il 76enne Giancarlo Cajani. Toccherà, poi, all’insegnante d’asilo in pensione Rita Mammolotti. Spazio, poi, a Viviana Stucchi, mamma di Luca Vismara che nel curriculum ha la partecipazione allo Zecchino d’Oro nel 1964 vincendo con il brano Il pulcino ballerino. Sul palco, poi, arriverà Erminio Sinni che conquisterà il pubblico esibendosi sulle note di A mano a mano di Rino Gaetano. Per Erminio si gireranno tutti i coach, ma sceglierà Loredana Bertè perchè è stato un corista di Mia Martini.

Sul palco, poi, arriveranno l’84enne Tony Reale che racconterà di aver lasciato la musica per amore della moglie; l’insegnante di religione Giovanna Sorrentino, il 63 enne Pietro Dall’Oglio, Agata Papiri per la quale non si girerà nessun giudice, la cantante professionista Elena Ferretti che ha inciso diversi singoli all’estero, il 69enne Alan Farrington, il cantautore Riccardo Azzurri che non riuscirà a conquistare la fiducia di nessun giudice. Gli ultimi due concorrenti a salire sul palco di The Voice Senior saranno la scozzese Ann Harper per la quale si gireranno i Carrisi e Clamentino e la napoletana Cinzia Grillo, in arte Laura Grey.



