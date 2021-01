THE WEEKND IRRICONOSCIBILE/ Video choc del cantante che appare col volto sfigurato

The Weeknd irriconoscibile ha choccato i fans di tutto il mondo. Negli scorsi giorni su Instagram il cantante canadese ha condiviso una foto molto inquietate in cui si mostrava con un aspetto mai visto prima. Sono oltre 27 i milioni i fans che seguono l’artista e che sulle prime non hanno capito che cosa gli fosse capitato. The Weeknd è apparso con dei lineamenti deformati, zigomi prominenti, labbra al botulino e naso assottigliato. Un misto tra un volto gonfio di botte e la caricatura fatta da un disegnatore. Alcuni lo hanno accostato al personaggio “Squidward” della serie animata “SpongeBob”, quando appare vigoroso e palestrato. Un altro gli ha scritto “Ciao Ken, dov’è Barbie?”. C’è addirittura chi ha ipotizzato che l’artista volesse ispirarsi ad alcuni suoi passati amori, come Selena Gomez e Bella Hadid. Non è la prima sortita del genere del famosissimo cantante. Alla cerimonia di premiazione degli American Music Awards, lo scorso anno, The Weeknd si era mostrato con bende sul volto macchiate di sangue che facevano pensare che avesse subito un intervento di chirurgia estetica, mentre agli MTV Video Music Award mostrava sul volto lividi ed escoriazioni.

The Weeknd irriconoscibile: si tratta di un effetto speciale

È stato un effetto speciale a rendere irriconoscibile il volto di The Weeknd, inquietando i suoi followers di Instagram. Un risultato sorprendentemente realistico frutto del lavoro del make up designer del “Prosthetics Reinassance Make up Studio” Mike Marino. Il truccatore ha già collaborato con il cantante realizzando il look per le apparizioni agli MTV Video Music Awards e American Music Awards. In questo caso si tratta di una sorpresa pensata per lanciare il suo ultimo album e il video del singolo “Save Your Tears for Another Day”, dove appare appunto con questo volto deturpato. L’intenzione dell’artista è chiara: scuotere e far riflettere i giovani e in generale il suo pubblico sulle esagerazioni della chirurgia estetica, molto in voga soprattutto tra le celebrità e spesso emulate dai fans. In tanti casi, però, i risultati di questi interventi invece che abbellire arrivano a rendere mostruosi i volti e i corpi. Un messaggio importante, e un modo sicuramente di impatto per trasmetterlo!

Il video di The Weeknd con il volto sfigurato





