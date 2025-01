, andrà in onda, nel pomeriggio di, alle ore, la commedia romantica del, distribuita da GAC Family e prodotta da Hideaway Pictures, Brad Krevoy Television e HP Winter Palace Production. Si tratta di un film per la TV del canale satellitare americanoe la regia è di, che ha diretto diversi film per la rete comee Scrivi sempre con il cuore.

La protagonista di The Winter Palace è Danica McKellar, un’attrice californiana i cui film più recenti sono Cuori e delitti, Un romanzo fatale e il sequel Cuori e delitti, L’arte di uccidere per il canale Hallmark dedicato al crime. Il protagonista maschile è Neal Bledsoe, attore di Toronto. Tra i suoi ultimi lavori come interprete ricordiamo La giostra dell’amore e Il Natale che ho sempre desiderato.

La trama del film The Winter Palace: una favola vecchio stile tra un principe e una scrittrice

The Winter Palace racconta la storia d’amore tra un principe e una scrittrice di romanzi rosa. Emily Miller fa credere al suo editore che la stesura del nuovo libro procede a gonfie vele, ma è una bugia e se entro la fine del mese non presenterà i primi tre capitoli violerà il contratto. La sua amica Bea non può fare nulla contro il suo “blocco dello scrittore”, però la società immobiliare per cui lavora ha ricevuto una chiamata, ed è alla ricerca di una persona che possa gestire un castello di montagna che appartiene a una ricca famiglia.

Bea lo propone a Emily: è il posto perfetto per rilassarsi e trovare l’ispirazione per riprendere a scrivere il libro. La mattina la ragazza si trova faccia a faccia con il principe Henry, proprietario del castello e il suo seguito di servitù. L’uomo le ordina di preparargli un tè. Emily rimane sconvolta, ma non può nemmeno andarsene perché metterebbe nei guai la sua amica.

Quando Henry legge il suo discorso e Emily lo considera noioso suggerendo una versione diversa, lui accetta di apportare le correzioni. Per Henry si prospetta una settimana molto impegnativa: deve preparare il discorso per la sua incoronazione e provvedere alla vendita del castello. Con Emily trascorre momenti spensierati e felici, ma non può permettersi di sognare, il suo ruolo lo obbliga a essere diligente e rispettoso.

Quando Emily vede sul giornale il principe con la sua futura fidanzata, lascia il castello, si rende conto che è impossibile innamorarsi di Henry. Il giorno dell’incoronazione Emily torna al castello per recuperare il suo quaderno, assiste alla cerimonia e un colpo di scena porta la felicità a tutti…