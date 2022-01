Theo Hernandez al Manchester City?/ Calciomercato, al Milan andrebbe Gabriel Jesus

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI THEO HERNANDEZ AL MANCHESTER CITY

In fase di calciomercato le sorprese non mancano mai e nelle ultime ore è emersa l’indiscrezioni riguardante il possibile trasferimento di Theo Hernandez al Manchester City. Stando a quanto rivelato da Sportal.it, il tecnico degli inglesi Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro originario di Marsiglia e avrebbe chiesto alla sua società di portarlo quindi in Premier League per rinforzare la sua squadra.

CALCIOMERCATO MILAN/ Ag.Tanganga: "Normale che i rossoneri lo seguano"

In scadenza di contratto solamente nel giugno del 2024, Theo è cresciuto in maniera esponenziale dal momento del suo arrivo al Milan dove ha fatto innamorare di sè tutto l’ambiente fino a conquistare anche la fascia da capitano. Lo stesso direttore dell’area tecnica Paolo Maldini ne ha recentemente esaltato le qualità calcistiche e morali spiegando pure di essere vicini al rinnovo del rapporto che lega il francese ai lombardi percpendo così 4 milioni di euro all’anno fino al 2026.

Lazetic al Milan?/ Calciomercato, è fatta per il diciottenne della Stella Rossa

CALCIOMERCATO NEWS: THEO HERNANDEZ AL MANCHESTER CITY, LA STRATEGIA

Visto l’imminente rinnovo con il Milan, non sembrano molte le chances di vedere Theo Hernandez al Manchester City durante la prossima sessione di calciomercato. I rossoneri, che stanno lavorando su più fronti per sistemare la rosa, vogliono puntare sul ventiquattrenne ancora a lungo e potrebbe essere dunque inutile la proposta dei Citizens di offrire il cartellino di Gabriel Jesus più un ulteriore conguaglio economico pur di aggiudicarselo. Come spiega calciomercato.com, lo stesso Theo non ha mai considerato di lasciare l’amato Milan ignorando quindi l’interesse non solo del City ma pure di Chelsea e PSG.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Rinnovi ancora lontani per Kessie e Romagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA