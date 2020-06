Theo Hernandez rimane al Milan/ Calciomercato, il terzino: “Sono felice qui”

Ancor prima che inizi ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, ecco che un suo possibile protagonista si allontana dalla piazza, annullando ogni voce che lo riguarda: parliamo di Theo Hernandez, che ha deciso di rimanere al Milan anche nelle prossime stagioni. Il terzino infatti, che nei giorni scorsi era stato accostato anche al Psg, pareva prossimo a lasciare Milanello, considerato anche il suo buon valore di mercato dopo l’ottima stagione vissuta quest’anno: ma il giocatore non pare intenzionato ad ascoltare alcuna sirena, felice che il suo contratto con i rossoneri sia ancora molto lungo. A riferirci dunque dell’intenzione di Theo Hernandez di rimanere al Milan, è proprio lo stesso giocatore che solo poche ore fa ai microfoni di Onda Cero ha affermato convinto: “Sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di rimanere in rossonero, ho la testa esclusivamente qui poi in futuro vedremo quello che succederà. Ma ho quattro anni di contratto e sono davvero felice. Dopo quella fatta all’Alaves, questa è la mia migliore stagione in assoluto”.

THEO HERNANDEZ RIMANE AL MILAN: SU MALDINI E IBRAHIMOVIC…

Sono parole al miele dunque per il club del Diavolo da parte di Theo Hernandez, che pare dunque più che mai convinto a rimanere al Milan ancora a lungo: per il sollievo poi dei tifosi che certo sarebbero stati ben poco contenti a vedere andare via uno dei pochi protagonisti in positivo della prima parte della stagione rossonera. E certo il terzino quest’anno ha fatto grandi cose e altrettante ne promette in questo finale di stagione: è stato dunque un vero colpaccio da parte di Maldini, che lo ha scoperto tra le retrovie del Real Madrid e portato a Milanello l’estate scorsa. Proprio al dirigente rossonero vanno poi i sentiti ringraziamenti dello stesso Hernandez, che nello stesso intervento ha pure aggiunto: “Devo dire grazie al Milan e a Paolo Maldini, ma non è mai facile far bene al Real Madrid e altrettanto emergere o prendere il posto in club così, o come l’Atletico Madrid dove sono cresciuto. Neanche alla Real Sociedad ho fatto così bene”. Nella stessa intervista pure non solo mancate parole al miele per un compagno di squadra d’eccezione come Zlatan Ibrahimovic, per cui il terzino ha la massima stima. Hernandez ha dunque aggiunto infine: “È un compagno di squadra fantastico, molto positivo. Ibrahimovic è una persona a cui non piace mai perdere. Quando sbagliamo o facciamo errori, ci carica e pretende sempre il massimo”.



