Theo Hernandez, terzino “bomber” del Milan/ Eguaglia Serginho e ora punta Maldera…

Theo Hernandez come Serginho? Un paragone azzardato, considerando quello che ha fatto il campione brasiliano nella sua carriera e in particolare al Milan. Ma il gol che l’esterno ha segnato oggi contro l’Udinese gli permette di eguagliare proprio Serginho in termini di reti: sono sei quelle segnate finora in questa stagione, proprio come il brasiliano nel 2002-03. E pensare che siamo solo al 19 gennaio, quindi c’è ancora tutto un girone di ritorno ancora da disputare. In questi sei mesi, dunque, Theo Hernandez ha conquistato i tifosi del Milan, dimostrando di essere stato un buon investimento, e ha pure raggiunto un mostro sacro come Serginho nella classifica rossonera dei gol fatti. Ora l’obiettivo è Aldo Maldera: è al primo posto con 13 gol. Il primato non è così distante se consideriamo la continuità di rendimento che sta avendo. I 20 milioni di euro spesi dal Milan per prelevarlo dal Real Madrid rappresentano dunque un buon affare.

THEO HERNANDEZ, TERZINO “BOMBER” DEL MILAN ESULTA SUI SOCIAL

Il gol di Theo Hernandez non è stato importante solo perché ha contribuito alla vittoria del Milan contro l’Udinese, ma è stato anche bello. La volée da fuori area per il provvisorio 2 a 1 è stata infatti splendida. E poi gli ha permesso di eguagliare Serginho nelle statistiche riguardanti la fascia sinistra. L’esterno classe 1997 ad oggi è anche il miglior marcatore rossonero: è ad un gol di vantaggio su Piatek. Ma Theo Hernandez non si accontenta: vuole “acciuffare” Aldo Maldera, il terzino che fece 13 gol nella stagione 1978-79. Un traguardo alla portata del calciatore francese, che si sta rivelando il più decisivo tra i tanti calciatori presi per questa stagione. Theo Hernandez intanto si gode la vittoria: l’ex Real Madrid ha voluto celebrare i tre punti con un nuovo post sui social. «Fino alla fine», ha scritto il calciatore, in riferimento a come è arrivata la vittoria oggi contro l’Udinese.





