Thessa Lacovich, fidanzata Locatelli/ Tifo scatenato sui social “Orgogliosa di te”

Thessa Lacovich è la fidanzata di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana. I due sono legati da diversi anni: lui originario di Lecco, mentre lei della Costa Rica e tra loro c’è una grandissima complicità come testimoniano le tantissime foto pubblicate da Thessa sui social in compagnia del suo amato fidanzato. Classe 1998, Thessa è ha 23 anni ed è originaria della Costa Rica, ma molto presto si è trasferita in Italia per studiare; la ragazza, infatti, ha studiato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore dove ha conseguito una laurea in Media Advertising. Oggi lavora nell’ambio del commercio online e si definisce una e-commerce freelance. Prima di lavorare nel commercio online, Thessa si è occupata per diverso tempo di Sky dove ha ricoperto il ruolo di Producer nel reparto di Sky Cinema, ma anche nell’accoglienza talent e dei casting. Tra le sue passioni c’è anche la moda e adoro viaggiare.

Thessa Lacovich e il tifo social per il fidanzato Manuel Locatelli

L’amore tra Thessa Lacovich e Manuel Locatelli è davvero grande. La ragazza, infatti, è da sempre una grandissima tifosa del centrocampista della Nazionale Italiana di Calcio e sui social è sempre pronta ad esultarle e a festeggiare ogni traguardo. Come quando durante la partita degli Europei 2021 dell’Italia contro la Svizzera ha esultati per i due gol che Locatelli ha messo a segno festeggiati con tanto di foto accompagnata da una didascalia con la scritta “T”. Poi ha aggiunto: “senza parole…É successo davvero?”. Sui social la ragazza ha anche scritto “orgogliosa di te”, mentre in altre occasioni ha condiviso con i follower la mancanza del suo amato Manuel scrivendo frasi come “Mi manchi Manuel” e “Miss u Manuel”, “Mi manchi Manuel”. Che dire un grande amore quello che lega da diversi anni la giovanissima al centrocampista della Nazionale Azzurri.

