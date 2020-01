Thiago Alcantara alla Juventus?/ Calciomercato, con Emre Can al Bayern si può fare

La suggestione del calciomercato Juventus in questo momento riguarda Thiago Alcantara: nei giorni scorsi Fabio Paratici è stato chiaro, le operazioni della società campione d’Italia sono tecnicamente e virtualmente chiuse e dunque non ci saranno nemmeno cessioni. Tuttavia, si tratta di una situazione in divenire: in questo momento la Juventus sta valutando soprattutto Emre Can, che ha trovato ben poco spazio con Maurizio Sarri e, escluso addirittura dalla lista per i gironi di Champions League, ha più volte manifestato il proprio scontento. Nei giorni scorsi avevamo già parlato della possibilità di uno scambio con il Bayern Monaco, perchè il centrocampista spagnolo Thiago Alcantara sta vivendo uno scenario simile da quando Hans-Dieter Flick ha sostituito Niko Kovac sulla panchina bavarese: la Juventus ha valutato Emre Can 30 milioni di euro, gli ultimi aggiornamenti di Tuttosport rivelano che non ci sono trattative concrete ma, oltre ai campioni di Germania, anche il Borussia Dortmund sembrerebbe interessato. La questione comunque è semplice: la Juventus venderà Emre Can solo se riuscirà a mettere le mani su un altro centrocampista.

THIAGO ALCANTARA ALLA JUVENTUS? LO SCAMBIO SI PUO’ FARE

Thiago Alcantara alla Juventus non è il solo scenario di calciomercato che riguarda i bianconeri: sappiamo che Fabio Paratici ha già bussato alla porta del Psg per Leandro Paredes, ma i transalpini sarebbero poco propensi a vendere. L’opzione dello scambio con il Bayern resta allora attuale: intanto i tedeschi non sarebbero costretti a sborsare i 30 milioni richiesti dai campioni d’Italia, metterebbero sotto contratto un centrocampista che avevano già valutato in passato (e che potrebbe essere utile anche come centrale in una difesa a tre, o laterale basso) e che tornerebbe volentieri in Bundesliga. In più, si toglierebbero il “peso” dell’eventuale scadenza di contratto (prevista nel 2021) dello spagnolo. Per contro, Sarri accoglierebbe a braccia aperte Thiago Alcantara: un giocatore che sarebbe perfetto per aumentare la qualità del centrocampo della Juventus e avvicinarlo all’idea di gioco che il tecnico ha in mente. Siccome però bisognerà coprire la lunga assenza di Sami Khedira, i bianconeri avranno comunque bisogno di un centrocampista da inserire nella lista UEFA: ecco allora che se Emre Can partirà sarà solo per essere sostituito da un altro profilo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA