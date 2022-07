This is beat Sfida di ballo/ Su Italia 1 il film con Tyrone Marshall Brown

This is beat Sfida di ballo, film di Italia 1 diretto da Robert Adetuyi

This is beat Sfida di ballo sarà trasmesso oggi, 17 luglio, precisamente dalle ore 16:15 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2011 e che appartiene ai generi musicale e romantico. Il regista di questo film risulta essere Robert Adetuyi.

Il regista si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura della pellicola, rendendo questo film originale e unico. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Tyrone Marshall Brown, Mishael Morgan, Nikki Grant, Chase Armitage, Kristy Flores, Christopher Toler e Stephanie Nguyen. Le musiche sono state realizzate da Andrew Lockington mentre la fotografia è stata curata da Hubert Taczanowski. Il film è interessante perché amplia il concetto visto in altre pellicole come Step Up.

Qui non ci si concentra molto su una particolare storia d’amore ma sulla gara di ballo. Le esibizioni dei vari gruppi sono belle da vedere e decisamente mozzafiato. Inoltre, la produzione del film ha deciso di donare una parte dell’incasso a una scuola di danza che si occupa di abbattere le barriere culturali e razziali attraverso l’uso delle arti. This is Beat Sfida di Ballo è una produzione canadese e non americana come si potrebbe pensare in un primo momento.

This is beat Sfida di ballo, la trama del film

In This is beat Sfida di ballo tre crew di ballo hanno un solo obiettivo. I gruppi di ragazzi devono partecipare a una grossa competizione che si tiene una volta all’anno per poter vincerla e dichiararsi i migliori ballerini del mondo. Ogni gruppo ha un proprio stile di ballo e crede di essere il migliore in assoluto.

Tuttavia, questi gruppi hanno alle spalle delle storie difficili. Infatti, tutti i componenti della squadra hanno affrontato un passato che li ha portati a essere dove sono ora, superando sia gioia che dolori. Nel dettaglio, le tre squadre che si affrontano per la gloria sono i Fusion, dell’Ontario, capaci di mescolare l’hip hop con mosse di parkour spericolate e appariscenti.

Poi ci sono i Flying Step di Berlino che sono campioni uscenti e devono riconfermare il titolo. Infine, c’è anche il gruppo dei Revolution di Brasilia, con Olivia, la loro comandante, che sogna di poter cambiare vita dopo aver vinto la competizione. Ci sarà una battaglia all’ultimo passo di ballo e il risultato sarà eccezionalmente bello da vedere.

