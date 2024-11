Thomas Bocchimpani imita Michael Buble nell’ultimo episodio della trasmissione Tale e Quale Show 2024, evento che vede la conduzione di Carlo Conti e che vede in Thomas una delle belle e interessanti sorprese della trasmissione, una ventata d’area fresca e un ragazzo molto interessante. Un ragazzo che ha avuto alti e bassi nel corso delle ultime puntate.

Nell’ultima puntata Thomas Bocchimpani ha imitato con una performance – a detta di tutti – pazzesca Morten degli A-Ah, un gruppo particolare degli anni ’80. Una prova difficile che Thomas ha imitato alla grande, funziona la somiglianza con il cantante ed anche la voce hanno aiutato per l’interpretazione del brano Take on me che ha letteralmente fatto impazzire la giuria.

Attualmente per quel che riguarda la classifica finale Thomas – uno dei più giovani dei concorrenti – ha pagato la discontinuità durante le gare, se nell’ultima ha brillato non si può dire lo stesso in una delle recenti performance dove ha imitato Gianluca Grignani e la giuria ha criticato per vari motivi la prova del giovane, giudicato inesperto per certi versi e inadatto al ruolo di rockstar maledetta. Ora però ci sarà una nuova dura prova.

Thomas Bocchimpani chiamato ad una prova piuttosto complicata

Thomas ha avuto diversi successi tra Io Canto e il talent Amici che gli ha permesso poi di pubblicare il primo brano EP Oggi più che mai che gli ha permesso di conquistare il disco d’oro. Parlando della sua partecipazione a Tale e Quale Show 2024 il ragazzo si è sempre detto molto emozionato e a riguardo ha commentato senza particolari remore a Tag24:

“Per me è davvero una grande sfida, per un cantautore cantare con la voce di altri non è per nulla semplice ma sicuramente sarà una sfida. Ho già fatto altre esperienze televisive ma ero più piccolo, penso ad Amici dove dovevo comunque mostrare la mia musica, qui invece sarà diverso e mostrerò varie sfaccettature di me stesso. Amici? Mi ha permesso di fare tante cose tra cui pubblicare i miei primi album che mi hanno dato due dischi d’oro”.

Ora Thomas è chiamato ad una grande interpretazione con Michael Bublè, interpretazione difficile sia dal punto di vista vocale che per il ruolo in sè e il ragazzo prodigio di Amici ha l’obiettivo di concludere in bellezza e magari offrire una prova che gli permette di crescere in classifica oltre che riscuotere ulteriori consensi.