Thomas, “Ne 80″/ Video, il predestinato di Amici a un passo da Sanremo Giovani

Thomas è uno dei giovani artisti in gara per la finale di Sanremo Giovani con il brano “Ne 80“. Siamo di fronte ad un giovane di 19 anni che ha dimostrato nel corso della sua carriera le sue doti. Nell’ultima esibizione con il suo brano ha dato grande prova del suo carisma e della buona tenuta del palco. Siamo a tutti gli effetti di fronte un grande cantante. Questo è possibile dirlo non solo per la sua ultima esibizione sul palco ma anche per tutte quelle che l’hanno preceduta che ci hanno mostrato quanto carisma abbia da vendere. Nonostante la sua giovane età vanta già all’attivo un ottimo percorso, in crescita. Quello che questo ragazzo non ha mai smesso di fare è imparare e migliorarsi e infatti il giudizio degli esperti gli rende il merito. È doveroso comprendere e sottolineare tutto il lavoro che c’è dietro il suo appeal.

Thomas, “Ne 80”: da Amici a Sanremo Giovani

Nel caso di Thomas, in gara con “Ne 80“, non ci sono grandi critiche da muovere, è un ragazzo molto giovane che ha tempo e modo di sviluppare il suo lavoro di cantante e di migliorare se stesso e la sua performance canora. Lo abbiamo visto ad Amici di Maria de Filippi e ancora prima ad Io Canto, non si è mai fermato ha cercato di dare sempre il meglio e ora con questo singolo a Sanremo Giovani si mette in pista facendo del suo meglio, un lavoro che piace e fa cantare, una buona performance che ha tutte le carte in regola per vederlo trionfare in questa edizione e magari esibirsi sul palco per la finalissima e vincere. Lo vediamo in questo video molto interessante.

