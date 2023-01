Thor Ragnarok/ Su Canale 5 il film con Chris Hemsworth

Thor Ragnarok, film di Canale 5 diretto da Taika Waititi

Thor Ragnarok va in onda su Canale 5 oggi, domenica 22 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un nuovo episodio della serie cinematografica gestita dalla Marvel Cinematic Universe ed in particolare del diciassettesimo capitolo. La pellicola è stata realizzata nel 2017 dalla Marvel Studios con distribuzione gestita dalla Walt Disney Studios Motion Pictures.

La regia di Thor Ragnarok porta la firma di Taika Waititi, il soggetto è tratto dal personaggio inventato da Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Eric Pearson, Craig Kyle e Christopher L. Yost.

Le musiche della colonna sonora di Thor Ragnarok sono state firmate da Mark Mothersbaugh, la scenografia è di Dan Hennah e i costumi di scena sono di Mayes C. Rubeo. Nel cast sono presenti diversi nomi famosi del grande cinema internazionale come Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson e Karl Urban.

Thor Ragnarok, la trama del film

In Thor Ragnarok Thor dopo aver vagato in lungo in largo per il Cosmo alla ricerca delle gemme dell’infinito, è stato fatto prigioniero da un terribile demone conosciuto con il nome di Surtur. Proprio questo demone gli dà delle informazioni terribili sul futuro di Asgard ed in particolare sul conto di suo padre Odino rimarcando come ben presto il regno verrà completamente distrutto dal Ragnarok.

Preoccupato per quello che può accadere, il potente Thor riesce a liberarsi e prendere la sua corona per far ritorno così ad Asgard. Nel suo luogo nativo ci sono tante sorprese che lo destabilizzano a partire dalla magia di Loki che finge di essere Odino. I due fratelli decidono così di mettersi sulle tracce del padre che viene rinvenuto in Norvegia. Il genitore dice ai suoi due figli di essere ormai prossimo alla morte e che questo evento causerà grande caos del mondo di Asgard perché sarà liberata sua figlia Hela. Una prigionia durata millenni per il suo comportamento eccessivamente dedito al potere.

Non appena Odino chiude gli occhi per passare a miglior vita, ecco che si palesa Hela. In effetti si tratta di una combattente fortissima che i due fratelli non riescono minimamente a fronteggiare tant’è che cercano di ritornare sul loro pianeta attraverso il bifrost ma la donna riesce ugualmente a seguirli e gli scaraventa entrambi nello spazio.

A questo punto può tornare nel mondo per rivendicare il suo trono portando un vero e proprio massacro dell’esercito della città risuscitando il suo esercito di morti e il suo fedele lupo Fenris. Thor si ritrova nel frattempo su un pianeta discarica dove viene catturato da una cacciatrice di taglie e soprattutto costretto a combattere con diversi eroi dell’universo tra cui il suo vecchio amico Hulk. Proprio con quest’ultimo cerca di organizzare la sua fuga perché deve assolutamente far ritorno nel suo mondo per contrastare Hela prima che la profezia si avveri e Asgard venga distrutta per sempre.

