Thorster Kayen lascia Beautiful?/ Pronto a prendersi una pausa da Ridge Forrester

Thorster Kayne

Thorster Kayne è l’attore che dal 2013 interpreta lo stilista Ridge Forrester al posto di Ron Moss in Beautiful. Il settimanale DiPiù Tv lo ha incontrato a Montecarlo al Festival della Televisione in compagnia di alcuni suoi colleghi di soap: Krista Allen (Taylor), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy) e Tarner Novlan (Finn). Thorster Kayne ha detto che sta pensando di lasciare il set di Beautiful per trascorrere più tempo con sua moglie Susan e le sue due figlie Mc Kenna e Marlowe. La sua famiglia è lontana 4 mila chilometri da Los Angeles, dove Thorster Kayne è impegnato per cinque giorni a settimana a girare Beautiful. Ogni weekend, prende un aereo per unirsi alle sue donne e trascorre una giornata con loro.

Alla domanda sul perché non stia prendendo in considerazione di trasferire la sua famiglia a Los Angeles, Thorster Kayne ha risposto che vuole proteggere le sue figlie e Los Angeles non è la città giusta per farle vivere tranquille. Ci sono troppi stereotipi e se non vengono seguiti, si rischia di essere “tagliati fuori”. Per essere accettate dai loro coetanei, le sue figlie dovrebbero in qualche modo possedere una determinata marca di smartphone, frequentare alcuni tipi di locali, vestire in un certo modo ed essere sempre presenti sui social.

Thorster Kayne: “Mi piacerebbe lasciare Ridge Forrester migliore di come l’ho trovato”

Thorster Kayne ha in programma di prendersi una pausa con Ridge Forrester. Il suo desiderio è di lasciarlo migliore di come lo ha trovato. Il modo in cui Ridge Forrester tratta le donne non è condiviso da Thorster Kayne. La gente considera Ridge un uomo romantico, perché alla rottura di una relazione, riesce comunque a mantenere buoni rapporti con le sue ex. Per come la vede Thorster Kayne, in amore conta la condivisione. “Esserci questo è il romanticismo” ha detto. Mentre Ridge Forrester dopo un litigio con Brooke o Taylor sistema tutto con fiori e champagne, Thorster Kayne preferisce ascoltare i bisogni del suo partner e assicurarsi che coloro che ama non si sentano soli.

Thorster Kayne vorrebbe stare più tempo con la sua famiglia. Ha detto di essere stato fortunato che durante la pandemia, è riuscito a tornare a casa prima che venissero imposte le restrizioni. Non è stato facile preservare la salute della sua famiglia, anzi prima di entrare in casa, ha sempre fatto un tampone per vedere se fosse stato contagiato. Le sue figlie non sono interessate a fare le attrici, Thorster Kayne è del parere che prima di intraprendere questa professione dovrebbero studiare, perché una persona non può dire di essere un falegname se non ha mai preso in mano una sega.











