Threads, Meta lancia ufficialmente l’app anti Twitter/ 5 mln di iscritti nelle prime 4 ore

E’ ufficiale, Meta ha lanciato Threads. Così come anticipato negli scorsi giorni dall’agenzia Reuters Mark Zuckerberg ha ufficializzato l’arrivo dell’applicazione anti Twitter con l’obiettivo appunto di mettere i bastoni fra le ruote al social del cinguettio. La nuova app avrebbe dovuto esordire oggi, 6 luglio, ma con un vero e proprio colpo di teatro “Zuck” ha anticipato il tutto ieri sera, 5 luglio, quando in Italia era comunque l’una di notte. “Ci vuole una app per la conversazione pubblica con più di un miliardo di persone. Twitter ha avuto la possibilità di farlo ma non ci è riuscito. Noi speriamo di sì”, le parole del numero uno di Meta lanciando il suo nuovo gioiello che va ad aggiungersi a Facebook, Instagram e WhatsApp.

Obiettivo di Threads è appunto quello di fare da concorrenza a Twitter, che negli ultimi mesi, da quando Elon Musk si è messo al timone dell’azienda, ha perso migliaia di iscritti per via di una politica che per ora non sembra aver convinto. In questo vuoto si è inserito appunto Threads, che di fatto sarà strutturato proprio come il social dell’uccellino, e che sarà strettamente collegato a Instagram, sfruttando così la sua enorme base di utenti e le relazioni con gli inserzionisti.

THREADS, UFFICIALE L’APP ANTI TWITTER: POST DA 500 CARATTERI

Si potranno seguire tutti gli account pubblici senza avere l’ok del proprietario e l’app è disponibile in numerosi Paesi, fra cui Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone, ma per il momento non ancora in Unione Europea per via della politica altamente restrittiva dell’Ue circa l’utilizzo dei dati privati. In un post non si potranno scrivere più di 500 caratteri, quindi di più rispetto ai 280 di Twitter, e si possono pubblicare link, foto e video fino a cinque minuti di lunghezza.

Il lancio è stato per ora un successo visto che Zuckerberg ha fatto sapere: “Abbiamo appena superatole 5 milioni di iscrizioni nelle prime quattro ore”, aggiungendo: “La nostra visione è quella di prendere le parti migliori di Instagram e creare una nuova esperienza con parole e idee e discutere di ciò che si ha in mente”.

