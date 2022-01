THREE… EXTREMES/ Tre maestri del cinema orientale per un cult horror

Tre maestri del cinema orientale per un viaggio allucinante e maledetto nelle follie, nelle angosce e nei tabù: parliamo di Three… Extremes (Saam gaang yi), film diretto da Park Chan-Wook, Fruit Chan e Takashi Miike. La pellicola, realizzata nel 2004, è diventato un cult del terrore ed è ora disponibile in Dvd ed. Mustang. L’home video contiene: Speciale Dumplings, Speciale Cut, Speciale Box, Trailer originale, Trailer italiano.

SINOSSI – Tre registi di culto del cinema orientale dirigono tre sconvolgenti episodi horror. Dall’inquietante pasto di Dumplings, alle paurose visioni di Box, passando per la crudele vendetta di Cut.

Three… Extremes raccoglie tre piccoli film horror, ciascuno della durata di 40 minuti. Per l’occasione si sono riuniti tre grandi esponenti della settima arte orientale, precisamente da Hong Kong, Corea e Giappone. Un esperimento a dir poco interessante e che ricorda la “moda” degli anni Sessanta, quando diversi registi si riunivano per creare film a episodi, legati da un tema comune. In questo caso il tema è l’orrore e non è un’opera come le altre: qua parliamo di quadri a dir poco inquietanti…

Three… Extremes basa la sua potenza sulla voglia di osare dei tre registi, certo non dei novellini della mdp, e l’operazione è vincente. I fan del genere non possono che rimanere estasiati dalla potenza visiva, e non, dei tre corti, che vanno oltre i dispositivi canonici dell’horror, spaziando su territori poco battuti se non inediti. Il punto di partenza è la vita di tutti i giorni, declinata tra paura, fantasia e depravazione. Three… Extremes, in altri termini, è qualcosa di nuovo e di affascinante. La violenza estrema, insomma, non è mai stata così bella o così ben realizzata. Un film del genere non può restare fuori dalla collezione di qualsiasi appassionato di horror.

Three… Extremes di Park Chan-Wook, Fruit Chane e Takashi Miike è disponibile in Dvd ed. Mustang

