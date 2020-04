Thunderbirds/ Video, su Italia 1 il film con Bill Paxton (oggi, 27 aprile 2020)

Pubblicità

Thunderbirds va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2004 grazie ad una co-produzione tra Stati Uniti e Gran Bretagna che ha visto in prima linea la casa cinematografica della Universal Studios la quale si è occupata anche della distribuzione nelle sale cinematografiche. Il film è stato diretto da Jonathan Frakes, il soggetto è stato scritto da Peter Hewitt e William Osborne, le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmer mentre la scenografia è stata curata dallo stesso William Osbourne e Michael McCullers. Nel cast figurano Bill Paxton, Anthony Edwards, Sophia Myles, Brady Corbet e Vanessa Anne Hudgens.

Thunderbirds, la trama del film

Ecco la trama di Thunderbirds. L’organizzazione benefica International Rescue si trova a Tracy Island ossia in un luogo che è completamente gestito ed è protetto da diversi componenti dalla famiglia Tracy. Questa famiglia utilizza tecnologie di ultima generazione e soprattutto delle potenti astronavi per poter venire incontro alle esigenze di quanti si trovano in pericolo di vita per via dell’attacco di criminali e di altre situazioni pericolose magari arrecate da fenomeni naturali.

Tuttavia la famiglia ben presto dovrà fare i conti con un inaspettato attacco da parte di un criminale il quale riuscirà, con il supporto dei propri scagnozzi, a prendere il controllo della base dell’associazione ed in particolar modo di entrare in possesso delle potenti astronavi che naturalmente lui vuole utilizzare per il proprio tornaconto personale. Tutti i componenti della famiglia vengono sconfitti e costretti all’esilio per cui il criminale adesso può finalmente portare avanti il suo piano che è principalmente indirizzato alla conquista del mondo in maniera tale da accrescere il proprio potere.

Tuttavia il criminale si è dimenticato di un piccolo ma non insignificante particolare ed ossia che nella famiglia c’è presente anche il giovane Alan che nonostante i suoi 14 anni riuscirà ad organizzare una forte contrapposizione facendo leva anche sull’aiuto dei suoi più cari amici. Il ragazzo facendo leva quindi sulle proprie abilità e soprattutto ben conoscendo tutti i segreti della base e delle astronavi presenti riuscirà ad avere la meglio in una battaglia molto complessa con il potente criminale.

