TI ODIO, ANZI NO TI AMO!/ Una rom-com sorprendente

Negli ultimi anni le commedie romantiche sono moltiplicate, fino a risultare tutte uguali. Un filone con una fascia di pubblico importante, ma spesso rovinato da una qualità media insufficiente. Fortunatamente questo non è il caso di Ti odio, anzi no ti amo! di Peter Hutchings, ora disponibile in DVD con Plaion Pictures: ecco la nostra recensione.

SINOSSI – Lucy Hutton è affascinante e accomodante e per questo è amata da tutti alla casa editrice Bexley & Gamin. Tutti tranne il freddo, efficiente e impeccabile collega Joshua Templeman. E il sentimento è reciproco. Intrappolati in un ufficio condiviso, Lucy dà il via a una spietato gioco di superiorità e competizione contro Josh per guadagnarsi la promozione. Ma dopo che un’innocente corsa in ascensore si conclude con un bacio travolgente tra i due, Lucy comincia a chiedersi se non abbia valutato male Josh. Forse Lucy Hutton non odia Joshua Templeman. E forse nemmeno lui la odia. O forse è tutta parte del gioco.

Adattamento del romanzo bestseller The Hating Game di Sally Thorne, Ti odio, anzi no ti amo! ha tutti gli ingredienti giusti per una rom-com. Due protagonisti affascinanti in una storia d’amore tra nemici: sì, c’è qualche clichè qua e là, a partire dalla sequenza dell’ascensore, ma la visione resta comunque piacevole. Del resto gli opposti si attraggono, qui la buona caratterizzazione dei personaggi riesce a rendere credibile lo sviluppo della storia. La sceneggiatura senza grosse pretese di Mengert ha il difetto di qualche dialogo ripetitivo, ma mette in risalto gli ottimi tempi comici dei due protagonisti. In particolare, da menzionare l’ottima interpretazione di Lucy Hale, già apprezzata in Pretty Little Liars

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

