Tiberio Carcano, fidanzato Clizia Incorvaia?/ Flirt prima del GF Vip “Lasciati in situazione di stallo”

L’uomo misterioso citato da Clizia Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip e con il quale avrebbe avuto una frequentazione prima del suo ingresso nel reality, risponde al nome di Tiberio Carcano. Di lui sono trapelate diverse indiscrezioni tramite i siti di gossip e lo stesso ha deciso di uscire allo scoperto attraverso una dichiarazione ufficiale raccolta dal sito BollicineVip in cui ha voluto fare chiarezza sulla natura della relazione con l’ex moglie di Francesco Sarcina. “In realtà non abbiamo mai parlato di fidanzamento, e credo che neanche lei l’abbia mai fatto nella casa”, ha subito puntualizzato l’uomo, classe 1979. Di lui sappiamo che vive a Milano, è separato ed è padre di una bambina. Nonostante avesse molte cose in comune con Clizia, i due avevano preso la loro liaison in modo molto superficiale, senza quindi darsi reciprocamente molte responsabilità, anche alla luce della partecipazione dell’influencer al reality di Alfonso Signorini. Di mestiere organizzatore di eventi, promoter, deejay, Tiberio ha spiegato anche in che modo si sono salutati, prima che la Incorvaia varcasse la porta rossa del Grande Fratello Vip 4: “Ci siamo lasciati in una situazione di stallo. Non possiamo dire di essere fidanzati o impegnati”.

TIBERIO CARCANO: FLIRT CON CLIZIA INCORVAIA

Il fatto di non sentirsi il fidanzato di Clizia Incorvaia ha portato Tiberio Carcano a vivere con grande serenità l’avvicinamento sempre più passionale tra la ex di Sarcina e Paolo Ciavarro. Anche per questo ha ammesso di non aver provato alcun fastidio nel vedere il loro bacio. “E’ giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi”, ha ammesso, prendendo al tempo stesso le difese della giovane madre alla quale ha ribadito di non avere proprio nulla da recriminare. Nessuna rabbia nei suoi confronti neppure per il fatto che lei abbia fatto trapelare in maniera del tutto involontaria il suo nome, nonostante la storia coniugale che si lascia alle spalle. Ieri abbiamo appreso ulteriori dettagli sull’ormai archiviato flirt tra Tiberio Carcano e Clizia Incorvaia per bocca della padrona di casa di Pomeriggio 5. L’imprenditore, infatti, sarebbe un carissimo amico di Barbara d’Urso ed a lei l’uomo ha confidato il suo attuale stato d’animo. Tiberio non sarebbe affatto abituato al mondo della tv: “Lui passa come quest’uomo che la sta aspettando fuori. La realtà che lui mi ha chiesto di dire – perchè non ha intenzione di rispondere a nessuno se non a me – è che Tiberio e Clizia hanno avuto questa liaison, lui è una persona carinissima, si è separato da circa un anno da una mia carissima amica, quindi lui è single ma ha avuto una frequentazione di un mese”. Clizia, quindi, sarebbe entrata nella Casa e Tiberio le avrebbe detto “comportati come una ragazza single, perchè noi non siamo fidanzati”.

