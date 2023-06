Tiberio Timperi a I Fatti Vostri al posto di Salvo Sottile?/ Beppe Convertini a Uno Mattina

Possibili grandi cambiamenti in due programmi storici di casa Rai come Uno Mattina in Famiglia e I Fatti Vostri. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, non è da escludere un doppio cambio di conduzione. Se tutto andrà come da rumors, il timone del programma di Rai Due di Michele Guardì dovrebbe essere preso da Tiberio Timperi, che scalzerà quindi Salvo Sottile. Timperi, storico volto della televisione pubblica, è legato ad una forte amicizia con il regista siciliano, che tra l’altro è lo stesso proprio di Uno Mattina in Famiglia, di conseguenza la notizia sembrerebbe attendibile.

Nel contempo Salvo Sottile dovrebbe lasciare la piazza più famosa d’Italia per condurre un programma tutto suo sempre in Rai, anche se dello stesso si sa ben poco. Probabile che possa essere un talk giornalistico su cronaca e attualità, il suo pane quotidiano, ma si tratta solamente di supposizioni e nulla di più. A Uno Mattina in famiglia, invece, dovrebbe arrivare Beppe Convertini, altro personaggio amato di casa Rai, affiancato dalle due solite co-conduttrici, leggasi Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

TIBERIO TIMPERI A I FATTI VOSTRI DOPO LA QUERELLE CON IPPOLITI

Di certo il finale di Uno Mattina in Famiglia è stato a dir poco incandescente dopo la querelle fra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, con lo sbuffo in diretta tv del conduttore che ha fatto arrabbiare il giornalista, che ha poi deciso di lasciare lo studio. In ogni caso il passaggio a I Fatti Vostri non dovrebbe essere collegato a questo episodio visto che la mossa era in programma da tempo.

Su Rai Due confermato anche l’intero blocco attuale, a cominciare da Anna Falchi, “socia” di Salvo Sottile, quindi Emanuela Aureli, Umberto Broccoli, Paolo Fox e Stefano Palatresi. Infine, da segnalare, in attesa dell’inizio della nuova stagione de I Fatti Vostri, indicativamente a metà/fine settembre, che Tiberio Timperi condurrà Uno Mattina estate in compagnia di Serena Autieri e di Gigi Marzullo.

