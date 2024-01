Tiberio Timperi, rovinosa caduta in diretta a I Fatti Vostri (VIDEO)/ Attimi di paura, lui: “Preso una botta”

Tiberio Timperi cade in diretta a I Fatti Vostri: scivola rovinosamente sulla cera

Una serie di sfortunati eventi, è proprio il caso di dirlo, sono stati la causa principale di una rovinosa caduta in diretta di Tiberio Timperi a I Fatti Vostri nella puntata di oggi, mercoledì 10 gennaio. Andando con ordine nel presentare lo spazio dell’esperta di casa e consigli casalinghi Titty, Anna Falchi spostandosi ha fatto cadere il pentolino con della cera. Per risolvere l’impasse prontamente il conduttore ha cercato di risollevare la situazione e cercando di sollevare tutto ciò che era caduto a terra è scivolato sulla cera. La caduta, immortalata dal sempre attento Cinguetterai, è stata parecchio rovinosa, Tiberio Timperi è finito a terra spaventando tutti.

Tiberio Timperi, frecciata a Io Canto Generation?/ "A The Voice Kids ambiente protetto, da altre parti meno"

Per fortuna, però, dopo pochi secondi dalla caduta Tiberio Timperi si è rialzato, sporco di cera, aiutato da Anna Falchi e gli altri presenti. Per stemperare la tensione è intervenuto anche Michele Guardì che con la sua inconfondibile voce fuori campo ha sentenziato una battuta: “Ditelo che volete fare di tutto per finire su Blob o Striscia la notizia!” Il tutto si è concluso tra le risate del cast ed anche di Tiberio Timperi.

Tiberio Timperi, l'ex moglie Orsola Adele Gazzaniga e il figlio Daniele/ Sulla depressione: "Ne ho vissute 2"

I Fatti Vostri, Tiberio Timperi cade a terra in diretta: “Che botta che ho preso”

Tiberio Timperi è caduto in diretta a I Fatti Vostri ma non si è scomposto più di tanto. Tuttavia subito dopo proseguendo la diretta della trasmissione con professionalità e dedizione ha ammesso: “Qui più che il tutorial serve il tutore per la botta che ho preso” Gli imprevisti tuttavia non sono finiti, il programma è proseguito tra problemi di linea con i telespettatori durante il gioco del ‘Porcellino’ ed altri problemi tecnici.

Nella puntata di oggi de I Fatti Vostri, oltre alla caduta di Tiberio Timperi, è intervenuta anche Guendalina Tavassi che ha parlato della sua non facile infanzia mentre invece nei giorni scorsi, il conduttore si era lasciato sfuggire una frase che a molti è sembrata una frecciata ai danni di Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti mentre difendeva a spada tratto lo show concorrente di Antonella Clerici The Voice Kids.

Tiberio Timperi e Michele Guardì, tensione a I Fatti Vostri: "Facciamola finita"/ "Finiamo su I Nuovi Mostri"













© RIPRODUZIONE RISERVATA