Ticker esplosione finale/ Video, su Rete 4 il film con Steven Seagal (22 luglio)

Ticker esplosione finale va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2001 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Nu Image Films la cui distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Philip Allan Waters. La regia del film è stata curata da Albert Pyun con soggetto e sceneggiatura scritti da Paul B. Margolis, la fotografia è stata affidata a Philip Alan Waters, le musiche sono di Serge Colbert e nel cast figurano Steven Seagal, Tom Sizemore, Dennis Hopper, Jaime Pressly, Joe Spano e Peter Greene.

Ticker esplosione finale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Ticker esplosione finale. Ci troviamo nella città americana di Los Angeles dove una squadra speciale formata da artificieri ed appaltatori, sta per occuparsi di una situazione molto complicata che riguarda peraltro un senatore degli Stati Uniti d’America. Il politico è stato preso in ostaggio all’interno della sua abitazione da un commando di terroristi che ha deciso di far saltare in aria tutto con una bomba posizionata nel seminterrato. Della squadra fa parte anche Frank, un veterano particolarmente esperto in ordini il quale si occupa per l’appunto della bomba. Facendo leva sulla propria esperienza, riesce a disarmare l’ordine nel giro di pochi istanti, il che tuttavia lo fa riflettere su quanto sta avvenendo. Essendo stata l’operazione troppo facile, si rende conto che la bomba dispone di un secondo dispositivo capace di innescare l’ordigno per cui dice immediatamente agli altri componenti della squadra di uscire dalla struttura portando in salvo il senatore.

Infatti l’artificiere porterà fuori la bomba e soprattutto la farà esplodere in sicurezza dopo che tutte le persone sono state evacuate dall’interno della struttura. Circa un anno più tardi da questo evento, nella città di San Francisco una coppia di poliziotti particolarmente abili si ritrova ad investigare su un terrorista collegato all’Iran il quale è stato anche il principale responsabile di quanto successo presso la casa del senatore. I due si troveranno ad avere a che fare con persone senza scrupoli che non esiteranno ad uccidere quanti si frappongono dinnanzi al proprio percorso.

Durante un tentativo di fermare ed arrestare il pericoloso terrorista, uno dei due agenti muore mentre l’altro riesce a catturare una donna che dispone di uno strano braccialetto. Con il supporto di Frank, riuscirà a scoprire che quel braccialetto è in sostanza un dispositivo capace di armare una bomba per cui la donna stessa è collegata al terrorista. Frank insieme all’altro poliziotto dovranno quindi investigare sulla vicenda e, sfruttando la donna, dovranno cercare di rintracciare il terrorista e quindi assassinarlo.

