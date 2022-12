Tiffany Parisi, sorella Heather Parisi/ “Le ho fatto io da madre: non è normale e…”

TIFFANY PARISI, CHI E’ LA SORELLA DI HEATHER?

Chi è Tiffany Parisi, sorella della più nota Heather Parisi? Questo pomeriggio, nell’appuntamento del sabato con “Verissimo”, rivedremo l’ospitata della ballerina, attrice e showgirl statunitense, ma naturalizzata italiana, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin: infatti l’intervista che la bionda 62enne aveva concesso nel programma di Canale 5 lo scorso ottobre fa parte del Best Of de ‘Le Storie’ riproposto in questa puntata pre-natalizia. E con l’occasione i riflettori si riaccenderanno pure sulla vita privata e la famiglia di Heather Parisi: se in un altro articolo quest’oggi parliamo dei genitori dell’attrice, qui scopriamo qualcosa di più sulla sorella.

Nata nel 1960 a Los Angeles, in California, Heather Parisi è la figlia di Frank Werby e di Anita Parisi: già dalla scelta del cognome si coglie infatti la distanza delle sorelle Parisi da quell’uomo che di fatto non c’è stato mai nella loro vita, anche se per ragioni ben diverse. Nel caso della ballerina e attrice teatrale diventata negli anni una delle icone della televisione italiana il motivo è la separazione prematura dei genitori: mamma Anita, figlia di Frank (un emigrato italiano di origini calabresi), infatti prenderà un’altra strada rispetto a papà Norman che di fatto scomparve dalla vita di Heather per quasi 28 anni. Per questo motivo la madre intraprese poi una nuova relazione sentimentale da cui nascerà Tiffany.

HEATHER PARISI, “ERO IO CHE FACEVO DA MAMMA A TIFFANY PERCHE’…”

Dunque Tiffany Parisi è, più precisamente, la sorellastra di Heather perché nata da una successiva relazione della madre dopo l’addio di Norman Werby: nonostante questo scossone emotivo e i problemi conseguenti (in particolare la showgirl ebbe sempre un rapporto molto tormentato con la signora Anita), va detto che le due ragazze trascorsero un’infanzia relativamente serena in quel di Sacramento, sempre in California, dove crebbero. Questo probabilmente è anche uno dei motivi per cui il loro rapporto è molto forte ed Heather è molto affezionata a Tiffany anche perché pare che sia stata proprio lei a occuparsi spesso di lei quando erano piccole. E il motivo la Parisi l’aveva spiegato proprio nel corso della sopra menzionata ospitata a “Verissimo”.

Parlando del suo rapporto con mamma Anita e di alcuni dissapori avuti con lei, soprattutto in passato e prima che si chiarissero, Heather Parisi aveva raccontato di alcuni episodi relativi a quell’infanzia che non ha esitato a definire “difficile” e che l’aveva vista spesso stare in casa da sola a fare di fatto… la madre pure per la sorellastra Tiffany Michelina (questo il suo nome completo). “Non era una infanzia normale, ero io che facevo la mamma a mia sorella” aveva ricordato la showgirl raccontandosi a Silvia Toffanin. “Ce l’avevo con mia madre, mi ha costretto a vivere e a comportarmi come un adulto” aveva proseguito la Parisi, pur ammettendo che quelle difficoltà e la necessità di essere subito donna e prendersi cura di Tiffany l’hanno aiutata a crescere. “Oggi con lei ho un rapporto più tranquillo, anche perché oramai sono adulta e sono diventata mamma pure io…”.











