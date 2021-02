Tiger Woods, incidente stradale: come sta?/ Estratto dalle lamiere dell’auto

Tiger Woods, bruttissimo incidente stradale per il campione di golf a Los Angeles. Intorno alle ore 07.15 del mattino il campione di golf è stato coinvolto in un terribile incidente stradale mentre era al volante del suo Suv. Il golfista è uscito fuori strada nel tratto tra Rolling Hill Estates e Rancho Palos Verdes, circa 35 km circa a Sud di LA. L’impatto è stato davvero forte al punto che il campione è stato estratto dal veicolo con fratture alle gambe. Stando alle prime informazioni condivise dall’agente Mark Steinberg, il campione è stato operato, ma non è in pericolo di vita. Lo sceriffo Alex Villanueva della contea di Los Angeles ha tenuto una conferenza stampa dichiarando: “siamo arrivati sul luogo dell’incidente alle 7.18 e abbiamo trovato l’auto di Tiger fuori strada. Non c’era nulla di sospetto, nessun indicazione che Mr. Woods fosse incapacitato al momento dell’incidente, anche se ovviamente serviranno gli esami tossicologici per esserne certi. Ci vorranno giorni o settimane per completare l’investigazione. Al momento non possiamo speculare sulle cause. Sul luogo non sono stati trovati segni di frenata”.

Tiger Woods incidente a Los Angeles: fratture esposte alle gambe

I soccorsi sono stati immediati: circa sei minuti d’attesa e una volta arrivati sul luogo dell’incidente hanno estratto dal veicolo Tiger Woods che si trovava nel Southern California per partecipare come ospite al Genesis Invitational Golf Tournament svoltosi presso il Riviera Country Club di Pacific Palisades. Stando ai primi accertamenti sull’incidente, la dinamica avrebbe coinvolto solo la macchina del campione che è uscito fuori strada invadendo la corsia opposto e rovesciandosi con tutto il suv sulla strada. I vigili del fuoco e i paramedici arrivati sul luogo dell’incidente sono dovuti intervenire tagliando le lamiere dell’auto. Tantissimi gli auguri di pronta guarigione: dall’ex Presidente Donald Trump che ha scritto: “riprenditi presto, sei un vero campione” a quelli di Mike Tyson: “combatti Tiger Woods, come il campione che sei, per i tuoi figli e per il mondo. Amore e preghiere”.



