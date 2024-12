La CDP Cyber Challenge torna con una nuova edizione, consolidandosi come un appuntamento importante per la promozione della cultura della cybersecurity in Italia. Organizzato da Cassa Depositi e Prestiti, l’evento si terrà il 17 dicembre a Roma, presso Palazzo Ripetta, e offrirà a giovani talenti e professionisti del settore l’opportunità di confrontarsi in una sfida ad alta intensità, dove innovazione e competenze tecniche saranno protagoniste. L’esperienza punta a stimolare l’innovazione e il lavoro di squadra, con l’obiettivo di risolvere problemi complessi legati alla sicurezza informatica.

Come funziona la CDP Cyber Challenge?

La CDP Cyber Challenge è un hackathon in cui i partecipanti affrontano diversi livelli di sfide pratiche legate alla sicurezza informatica utilizzando un approccio di ethical hacking per progettare soluzioni di rimedio e risposta efficaci e innovative. Questo format punta a combinare competenze tecniche e pensiero strategico. L’hackathon si articolerà in due fasi: le squadre avranno a disposizione 4 ore e mezza per mettersi alla prova su attività di analisi forense, blue team, analisi di malware e traffico di rete e compromissione delle email, accumulando punti in base alla complessità delle prove superate; al termine della sessione, i tre team che avranno ottenuto il punteggio più alto potranno presentare il lavoro svolto alla giuria, che decreterà il vincitore.

Un’opportunità di scambio e dialogo

La challenge non sarà solo un’opportunità di competizione, ma anche un momento di scambio e dialogo, grazie alla presenza di esperti del settore: un modo per promuovere una riflessione collettiva sulle sfide e le opportunità legate alla sicurezza informatica in un contesto globale in rapida evoluzione. All’evento saranno presenti rappresentanti di istituzioni di rilievo per dare il proprio contributo al dibattito, offrendo spunti e illustrando le best practice per affrontare le minacce emergenti nel panorama cyber. Il Chief Information Security Officer di CDP, Nicola Vanin, illustrerà alcune delle misure necessarie per rafforzare le infrastrutture digitali del Paese.

CDP Cyber Challenge: una visione per il futuro della cybersecurity

Nell’era digitale, la cybersecurity rappresenta una necessità per la protezione di dati, infrastrutture critiche e sistemi sempre più interconnessi. Le minacce informatiche in costante evoluzione richiedono un’attenzione crescente e investimenti mirati per rafforzare competenze e soluzioni tecnologiche adeguate. In questo contesto, iniziative come la CDP Cyber Challenge svolgono un ruolo significativo nel promuovere consapevolezza e formazione nel settore della sicurezza informatica. Giunta alla sua terza edizione, la challenge prosegue il percorso intrapreso nelle precedenti, confermando il suo impegno nel sostenere il talento e stimolare la crescita professionale di chi opera o intende specializzarsi in questo ambito.

Come partecipare alla CDP Cyber Challenge 2024

La partecipazione all’hackathon è gratuita. Sono ammesse alla partecipazione squadre composte da Riservato – Confidential Riservato – Confidential almeno tre componenti che abbiano compiuto 18 anni all’atto dell’iscrizione, il cui termine scade il 13 dicembre. Per maggiori dettagli e per registrarti all’evento, visita il sito ufficiale: cyberchallenge.cdp.it.