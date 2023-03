TILL DEATH/ L’ammaliante e sanguinoso horror con Megan Fox

Un film dinamico, vivace, ricco di colpi di scena, forse troppi. Till Death di S. K. Dale è tra le opere prime più stimolanti dell’ultimo periodo, un thriller a forti tinte horror in grado di tenere incollato lo spettatore alla poltrona, nonostante qualche difetto piuttosto evidente. L’opera è ora disponibile in Limited Edition Midnight Factory DVD e Blu-ray + Booklet.

SINOSSI – Dopo una serata romantica nella loro casa sul lago, Emma si risveglia ammanettata al marito defunto. Intrappolata e isolata al gelo si renderà presto conto di essere al centro di un terribile e perverso piano di vendetta del marito. Incapace di liberarsi dalle catene, dovrà riuscire a sopravvivere anche all’arrivo di due assassini inviati a finire il lavoro.

Till Death è un film poco impegnativo, a tratti forse “sciocco”, ma sicuramente avvincente e in grado di regalare un’esperienza adrenalinica. S. K. Dale dimostra di gestire sapientemente la tensione attraverso un ritmo tambureggiante, anche se non mancano le situazioni sempre più assurde. Il regista mette in scena la classica dinamica del gatto e del topo senza prendersi troppo sul serio, niente lotte psicologiche profonde o teatralità di spessore. Ma c’è l’ingrediente che serve, la capacità di catturare l’attenzione di chi guarda. Questo anche per merito dell’ottima performance di Megan Fox, già apprezzata in Transformers: la sua presenza magnetica è da applausi.

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Booklet di approfondimento sul film

